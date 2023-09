¡Chisme chisme! Estas serían las canciones con las que Corina Smith y Mora se andan lanzando puntas

Las redes sociales han conectado los más reciente lanzamientos de la cantante venezolana Corina Smith y el puertorriqueño Mora, con lo que pudo haber sucedido durante su relación. La reconocida artista venezolana, Smith fue tendencia en días recientes, no solo por el éxito que continúa teniendo su álbum “Triste pero siempre Mami”, también por una de las más recientes canciones del puertorriqueño con la en la que conecta con una de las canciones de Corina en la que cuenta parte de su decepción amorosa “Hotel San Juan”.

“Y te vi saliendo del Hotel San Juan. Andaba' de la mano con otra…” reza parte de la letra que durante una entrevista Corina explica que surge luego de ver a esa persona con otra por primera vez luego de haber terminado, esto cobra vida en “Donde se aprende a querer” en la que Mora canta “Y ahora jangueamos separao' aunque estamo' en la misma discoteca”.

En el año 2021, ambos artistas sorprendieron al mundo al confirmar que tenían una relación justo cuando Mora cumplía 25 años. “Feliz cumpleaños bebé”, fue el comentario de la venezolana junto a una foto de ella junto a quien sería su nuevo amor. Por otra parte, el artista hizo lo propio y en una de sus publicaciones escribió “Pasándola bien en familia”. Para ese momento, se presumía que habían comenzado a salir en el año 2020 pero fue en abril del 2021 cuando decidieron confesarse.

Pero, un año después, salieron a la luz varios rumores de celos, toxicidad y una posible ruptura. Todo esto llegó cuando una fanática del boricua le dejó un piropo: “Papi chulo que lindo te veías ayer en el jetsky”, lo que provocó una contundente reacción de la intérprete: “Y cómo me veía yo atrás de él mi reina?”, demostrando que no fue de su agrado el elogio de la seguidora.

En agosto de 2021, Smith compartió una serie de tuits donde señalaba a una persona de mentiroso en diferentes aspectos de una relación amorosa. Algunos fans de la cantante alegaron que se trataban de indirectas para Mora. “Si me vas a mentir, por lo menos hazlo bien” escribió en su perfil. Tras esto, el boricua no se quedó callado y le respondió sin pelos en la lengua: “Sorry por no saber mentir como lo haces tú”.

A pesar de que nunca se dio a conocer la verdadera razón del rompimiento entre ambos cantantes, esta pareja sigue dando de qué hablar. Y es que, tanto Mora como Corina, han estrenado nuevas canciones tras su aparente rompimiento.

Mientras que la artista de 31 años sigue disfrutando del éxito de su último álbum “Triste pero siempre Mami” que ha sido una de los álbumes más descargados en las plataformas digitales. Mora acaba de estrenar su disco “Estrella” y planea venir al país en Venezuela con cuatro presentaciones programadas en diferentes ciudades.