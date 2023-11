Su momento más humilde: Este sería el supuesto novio de la Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios

No es mentira cuando dicen que "entre el cielo y el Internet no hay nada oculto", y es que, constantemente los internautas sorprenden con su rapidez para sacarle los trapitos al sol a los famosos y la nueva víctima no es otra sino la Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, quien el pasado 18 de noviembre le dio a Nicaragua la primera victoria en el excelso concurso.

Ya han recordado sus concursos anteriores y también se vio cómo era la modelo antes de hacerse sus 'arreglitos' para participar en los diferentes certámenes. Ahora, el tema es más privado, pues salieron a la luz unas imágenes que la nicaragüense acompañada de un hombre que sería su novio.

A través de la plataforma de Tik Tok, una usuario publicó una recopilación de videos de Palacios junto al caballero de nombre Vinett Palacio, un experto en marketing que usaba sus redes sociales para publicar tips motivacionales, sin embargo, en las últimas horas decidió cerrar su cuenta, así como también desapareció cualquier rastro de él.

En las imágenes, se ve a la joven de 23 años muy acaramelada con él y grabando clips en Tik Tok, aunque para el momento ya fueron borradas. De igual forma, antes de eliminar su perfil, Vinett felicitó a Sheynnis. "Siempre supe que el universo era tuyo y te lo ganaste con sudor y lágrimas, te amo y te veo pronto", escribió previo a esfumarse de las plataformas digitales.

El físico del caballero no fue del agrado de los seguidores, quienes aseguraron que la mujer podía conseguirse "algo mejor". "Ya es famosa, le lloverán galanes", "Por qué las mujeres bellas siempre tienen un novio así", "Ella merece un rey", "Ya no, ya ella es otro nivel", "Que no se quiera venir a colgar de la fama de esta mujer", escribieron los usuarios.

Hasta el momento se desconoce el estado actual de la relación de ambos, algunos internautas aseguran que continúan siendo novios y él la acompañó en la noche final del Miss Universo en El Salvador. Pero, otros afirman que ya no están juntos, pues la beldad nicaragüense no lo seguía en Instagram y en su perfil no tiene registro de su romance.