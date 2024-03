Silvia Pinal sale del hospital y estas fueron sus primeras palabras (+Video)

Después de una semana complicada tras su hospitalización de emergencia, la actriz mexicana Silvia Pinal salió ilesa de la clínica y ahora podrá seguir siendo atendida desde la comodidad de su casa. La también presentadora llegó en compañía de su hijo Luis Enrique Guzmán, su asistente Efigenia Ramos y un grupo de enfermeros que serán los que traten la llaga que ha causado malestar en ella.

Debido a lo fuerte de la situación, un grupo de reporteros la esperaba afuera de su residencia y afortunadamente lograron obtener algunas declaraciones de la azteca. Perfectamente maquillada y luciendo impecable, Pinal fue muy amable con los periodistas y les envió un mensaje a sus fanáticos: “El mensaje es que los amo, saludos”, dijo.

“Muy feliz, todo resultó muy bonito, no esperaba yo tanto”, agregó la madre de Alejandra Guzmán. Asimismo, comentó que, nunca estuvo recluida pese a que su hijo sí admitió que tenía que estar en control médico por unos días en la clínica. “¿De alta, dar de alta? No, no, yo no entré a ningún lado”, dijo. Para despedirse, Silvia les envió un beso a las cámaras y se fue con una sonrisa.

¿Qué tiene la "Diva de México"?

Según unas declaraciones de su hijo Luis Enrique Guzmán, los médicos les han dado esperanza sobre su situación y muy pronto podría sanarse de dicha úlcera. “Estamos muy optimistas porque el doctor nos acaba de decir que tiene muy buena salud clínica, está de muy buen humor, no sufrió dolor”, dijo a los medios de comunicación.

“Es un procedimiento de limpieza en el que le quitan todas las células que están muertas y medio contaminadas, y dejan que el tejido nuevo se vaya pegando con una bomba que crea presión negativa para que se pegue otra vez la piel al músculo”, agregó Guzmán. “Ya nos la llevamos a la casa en pocos días, le tienen que hacer un lavado nada más para ver cómo está progresando y en eso nos la llevamos si se puede la semana que entra”, informó.