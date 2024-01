¡No están soportando! Internautas se van en contra de Marjorie de Sousa "por olvidar sus raíces" (+Video)

Aunque el video ya tiene aproximadamente un mes colgado en el canal de YouTube del periodista Ernesto Buitron, en las últimas horas se ha hecho popular debido a los comentarios hechos por la actriz y modelo venezolana, Marjorie de Sousa, cuando ofreció una pequeña entrevista a varios medios de comunicación y habló sobre su salida y la de su familia de Venezuela.

"Ya logré sacar a mi familia de Venezuela y pues mis cosas siguen allá, todo sigue allá como si no pasó el tiempo. Mi papá ahorita está fuera, que era el que quedaba, pero yo creo que en algún momento voy a regresar. Muchos dicen que ya está bien la situación pero pues no, hay muchas cosas que no creo", comentó.

Al mismo tiempo, aseguró que es un "parapeto" y acepta haberse acostumbrado a vivir entre México y Estados Unidos, países en los que ha estado gran parte de su vida trabajando y formando parte de diferentes proyectos, en su mayoría noveleros. Sin embargo, admitió extrañar su tierra natal pues era su casa y una especie de refugio cuando le tocaba regresar de cumplir con sus compromisos profesionales.

Pese a no haber dicho fuera de lugar, los usuarios de las redes sociales no dejaron pasar por debajo de la mesa el hecho de que su acento se escucha diferente, muy adaptado a México: "Está bien adaptarse al país al que emigra, pero cambiar totalmente tu acento e identidad es ridículo de verdad", "No se si es mi impresión o se siente avergonzada de ser venezolana?", "Que se queda allá no hace falta y menos con ese pinche acento mexicano", "Nos harías un favor si renuncias a tu nacionalidad venezolana", "Ahora resulta que es mexicana jajaja", "Yo no he logrado dejar de hablar gocho y ya ella es mexicana pues".

Hace unos 23 años, la Miss Dependencias Federales 1999, decidió abandonar el país para probar suerte en otras fronteras, logrando formar parte de importantes proyectos de reconocidas cadenas como TV Azteca, Televisa y Univisión, siendo grabados entre ambos países que le abrieron la puerta sin muchos peros. En el país de los tacos y el tequila, fue donde Marjorie consolidó su amor con Julián Gil y tuvieron al pequeño Matías Gregorio.