Famosos le dan “palo” a Marjorie de Sousa por la guerra que tiene en contra de Julián Gil

Cuando pensábamos que los artistas Julián Gil y Marjorie de Sousa estarían limando las asperezas, un nuevo pleito se posa encima de su mala relación, y todo por el mismo motivo: Matías Gregorio, el hijo que tienen en común. Desde el nacimiento del pequeño, es poco lo que Gil ha compartido con él, y todo por la prohibición que tiene la venezolana para que el actor no esté presente en el crecimiento del niño. Aunque recientemente se rumoraba un posible encuentro de ambos, todo parece indicar que esa ilusión no será posible.

Como parte del inicio de la navidad, la actriz criolla quien ha estado incursionando en el mundo de la música, asistió con su primogénito al programa “Hoy”, transmitido por Televisa, para interpretar “Regalo de amor y paz”, un villancico creado por ella misma y en el que quiso incluir a su bebé para demostrar la alegría y la unión que trae consigo la Navidad. Pero, esto no fue del gusto para Julián, quien a través de las redes sociales se descargó sobre lo que sucede actualmente con su expareja y Matías.

“¿Regalo de Amor y Paz? Ojalá fuera así y no sólo de dientes para afuera. Qué mejor regalo de amor y paz que dejar a un hijo conocer a su padre y viceversa. Hoy después de casi 7 años, pude al igual que miles de ustedes tener un “poquito” de mi hijo. Después de un tiempo de no poder verlo ni en redes sociales porque no se sacaba su rostro, ahora hizo su debut en la televisión”, escribió en Instagram.

“Y claro gracias a la gente que me etiquetó en los videos, pude verlo. Sí debo de confesar la impotencia, rabia y absoluta tristeza que me generó este hecho. Y es que sigo sin entender cómo se sigue siendo complice de algo que en lo absoluto debería de ser normalizado, que es arrebatarle el DERECHO a un padre o madre de paternar o maternar. NO estoy muerto y mi hijo tiene derecho de saber quién es su papá”, agregó Gil, rechazando que se diga “Hijo de Marjorie de Sousa”, y lo dejen a él en el olvido.

Estrellas apoyan al argentino

En el post que hasta el momento acumula más de 200 mil me gusta y 11 mil comentarios, reinan las opiniones de personalidades del mundo del espectáculo. Entre ellas se encuentra la venezolana Liliana Rodríguez quien escribió: “Querido Julián te entiende… y no sabes cuánto! Sigue en pie de guerra en oración y espera de Dios un milagro”. “Es increíble e imperdonable, sobre todo, el derecho que se le quita a tu hijo de ver a su padre. Tú eres un gran hombre y padre y el día que él tenga la oportunidad… lo podrá corroborar”, comentó Sebastián Rulli.

Por su parte, el colombiano Mauricio Henao sin pelos en la lengua dijo: “Vergüenza debería darle!! Contigo Juli”. La presentadora Alejandra Jaramillo también se solidarizó: “Te mereces poder verlo y compartir su crianza, sus momentos, su vida”. El productor Nicolás Colate también opinó: “El daño que te han hecho a ti y mucho más, el que están haciendo a tu hijo es irreparable y absolutamente injusto”.

En el programa “El Gordo y La Flaca” sus presentadores también quisieron apoyar al argentino. “Yo no sé lo que pasó, Marjorie de Sousa también es una gran persona, no sé lo que pasó ahí, pero Julián no se merece esto”, dijo Raúl de Molina. Mientras que, Lili Estefan opinó: “De que no se lo merece, no se lo merece, me imagino que tiene que ser muy difícil para él, que ahora el hijo está en una campaña navideña creada por la madre de su hijo y que él todavía no tiene esa relación que quisiera con él. Ojalá esto cambie, señores, además en esta época tan linda del año”.