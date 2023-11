Lo que opina Gail Gómez, la hija de Kerly Ruiz, sobre la relación sentimental de su madre (+Video)

La animadora venezolana Kerly Ruiz, publicó un nuevo episodio de su podcast 'Sin drama no hay show', en el que ya ha contado con la presencia de famosos como Marko, Andreina Álvarez y Carolina Tejera. Sin embargo, para esta última entrega tuvo una invitada muy especial, su hija Gail Gabriela, de seis años de edad.

La pequeña que es muy carismática y al parecer sacó los dotes artísticos de su madre, estuvo hablando de todo un poco en el programa. Entre los temas, se tocó el familiar y cómo ha sido la relación con sus dos hermanos por parte de papá, Sophia y Noah, hijos de Irrael Gómez. Para ella, es un placer estar al lado de su hermano menor, quien nació en el año 2020.

"Me llevo muy bien pero más con Noah, porque Noah siempre me quiere mucho, juega conmigo", dijo. Ante la pregunta de Kerly sobre su hermana mayor, la niña contestó: "Es cool tener una hermana mayor, porque también puedes jugar con tu hermana mayor". Al mismo tiempo, Gail aceptó que no tiene buena relación con su cuñado.

No se puede negar, que la chiquilla le ha conocido unos cuantos romances a su padre, incluyendo a Claudia Baseggio, la novia actual del experto en marketing, con quien aceptó que se la lleva bien. Esa fue la oportunidad perfecta para que la presentadora del programa '¡Siéntese quien pueda!', conociera la opinión de su primogénita sobre una futura relación con otro hombre.

"Si tú tienes novio, yo no quiero padrastro", explicó. La reacción de Ruiz fue ahondar más en la razón, tomando en cuenta que el padre de la criatura tiene una relación. "¡Ay chica, consíguetelo pues!", exclamó Gail, generando la risa de Kerly. Asimismo, la nena admitió que le gustaría tener una hermanita.

Cabe recordar que, la exanimadora de Portada's y La Bomba, se casó con Gómez en el año 2015, y en el 2017 recibieron a Gail. Poco tiempo después, decidieron ponerle fin de manera repentina a su matrimonio, pero a lo largo del tiempo han demostrado que mantienen una relación estable por el bienestar de la hija que tienen en común. Por su parte, Irrael tuvo a Sophia con Luisa Diñeiro, y a Noah con la modelo Liarys Hernández.