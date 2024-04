Lili Estefan barre el piso con Elizabeth Gutiérrez y William Levy (+Video)

La separación de los actores William Levy y Elizabeth Gutiérrez han dado mucha tela que cortar y es evidente que se ha convertido en un tema para el debate. La situación se agravó cuando surgieron reportes policiales que arrojaron la visita de las autoridades 4 veces a la residencia de la entonces pareja.

Actitudes de Elizabeth y William provocaron que los agentes intentaran calmar las aguas en reiteradas ocasiones, hecho que no le gustó nada a la conductora Lili Estefan, quien dio su opinión en el programa "El Gordo y la Flaca", pese al aprecio que ha manifestado tenerle a ambos.

"Ya la relación está en una crisis total que hasta los hijos están envueltos. Los hijos me imagino que se desesperan y tratan de defender a papá o mamá, o protegerse ellos, o entender la situación, o manejarlo de la manera que han visto", comentó.

Estas declaraciones vienen luego de que se supiera que Levy tuvo una fuerte discusión con su hija Kailey por una supuesta amante que escuchó la joven en la habitación de su padre. "Eso nos da tristeza ver al punto que han llegado dos personas que han tratado de amarse y no encuentran la manera. Qué triste y qué tóxico", añadió.

Asimismo, Estefan invitó a la familia a recibir terapia. "En vez de ir a terapia llaman a la policía, como que la policía iba a decirles: 'esto es lo que tienen que hacer'. No me parece porque al final la policía no ha encontrado nada en cuatro reportes... Difícil, difícil", señaló.

El actor tiene un grave problema con el alcohol

Los reportes realizados por la periodista Tanya Charry del programa conducido por Lili Estefan y Raúl de Molina, destaparon la olla sobre las incómodas situaciones que vivieron los padres de Christopher y Kailey meses antes de su ruptura.

Dos de ellas fueron luego de que el galán cubano bebiera licor, por lo que claramente es un estado que no sabe controlar. La primera fue después de volver de una reunión con amigos, al llegar a casa, Levy se mostró algo exaltado cuando la actriz le reprochó el exceso de ebriedad que llevaba, esto generó que él se pusiera un poco agresivo y Elizabeth recurriera a las autoridades.

La segunda vez resultó aún más fuerte y en esta el cubano optó por sacar su arma de fuego, la cual llevaba en la cintura cuando llegó pasado de tragos asegurando que su mujer le estaba siendo infiel, una teoría que solo existía en su cabeza. La angustia de la estadounidense fue tan grande que tuvo que llamar una vez más a la policía local.