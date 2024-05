Lady Gaga sorprende a sus fanáticos con este importante anuncio ¡Entérate!

La cantante y compositora estadounidense Lady Gaga, dejó boquiabierto a todos sus fanáticos con el estreno de su más reciente película “Gaga Chromatica Ball”, un audiovisual producido y dirigido por ella, de su magnífica presentación en Dodger Stadium de Los Ángeles durante su Chromatica Ball Tour 2022.

Cuando se habla de dar show, Gaga, es la artista que se nos viene a la mente por sus increíbles performances en los escenarios donde se presenta, y es que, la neoyorquina no dejó para nadie, entre los cambios de vestuarios, números de piano, coreografía y su impecable canto “Gaga Chromatica Ball” se convierte en una experiencia que se puede disfrutar, incluso detrás de la pantalla.

El estreno se realizó el pasado 25 de mayo en la plataforma de Max; el cortometraje ofrece una mirada más intima de sus actuaciones, característicos de Gaga, su energía sobre el escenario y la conexión que tiene con todos sus Little Mosnter, nombre con el que se identifican sus más fieles seguidores

“Esta película narra una época de inmensa creatividad. La moda, el baile, la música. Revisar la gira me deja sin palabras de la forma en que nos tuvimos el uno al otro: todos ustedes se presentaron a la música y el arte a lo grande, y con un nivel de emoción y libertad que nunca olvidaré. Estadio tras estadio. Multitudes agotadas. Cantos ensordecedores”, escribió Lady Gaga a través de sus redes sociales.

“Me encanta romper géneros y explorar la música. Hay algo realmente hermoso en saber que serás amado sin importar lo que hagas”, agregó la ganadora de trece premios Grammy.

A mediados del 2022, la intérprete de “Bad Romance” inició la gira de su sexto álbum de estudio Chromatica, lanzamiento que hizo en el 2020 que incluye éxitos como Stupid Love, sencillo promocional; Rain On Me, colaboración con Ariana Grande y Sour Candy junto al grupo de K-Pop Blackpink.

Gaga vuelve al ruedo

Durante los últimos meses la artista ha dejado pista sobre sus próximos pasos en la música, pero, no fue sino hasta el final de la película donde muchos quedaron atónitos con la revelación de lo que sería su nuevo tema musical, marcando el comienzo de una nueva era.

Al sonido de “Dance in the shadow of the nigth” sus fans enloquecieron al escuchar un nuevo ritmo y comentando que se trata del siguiente tema musical, no tardó mucho para que esta noticia dará la vuelta al mundo.

En sus declaraciones para el programa Access Hollywood, la compositora describió su próximo proyecto musical cómo algo nunca ante visto “He escrito y producido tantas canciones, pero (el próximo disco) no se parece en nada a nada que haya hecho antes”, confesó.