La razón por la cual Vanessa Senior no se contiene y suelta veneno sin compasión contra Miguel Moly

Es de conocimiento público que la humorista y actriz venezolana, Vanessa Senior, se caracteriza por no tener pelos en la lengua al momento de defenderse, así lo demostró en conflictos que sostuvo en el pasado con Nany Luna, Tonny Boom y hasta con una vendedora de Farmatodo. Pues, recientemente mostró de nuevo carácter al utilizar su cuenta personal de Instagram para salir echando pestes contra el cantante Miguel Moly.

La situación comenzó con una imagen que posteó en Instagram el programa de Globovisión “Sábado en la noche”, en el cual Senior estuvo como invitada el pasado fin de semana, hablando de sus proyectos. En el post internautas criticaron la dentadura de Vanessa, al igual que lo hizo el intérprete de “La Piernona” escribiendo: “Dios que cosa tan horrible”, lo que hizo despertar la furia de la criolla, que no dudo en defenderse.

“Un pobre hombre que tiene problemas de adicción, es muy talentoso, pero cada vez que me ve en una vaina me critica. Los pocos hombres son así, hombres con adicción, se debe hablar con gente que lo ayude a superarla. Eres un patán, eres un sínico, hablando del físico de las mujeres”, aseveró.

Enfurecida Vanessa también comentó del sufrimiento que debió haber sido para Inés María Calero y Wendy Villalobos exparejas del merenguero, haber estado con un hombre violento y abusador. Además, pidió a sus seguidores denunciar su cuenta de Instagram por acoso.

Senior denuncia a Miguel

La también creadora de contenido alegó que en el país existe varios entes públicos que protegen los derechos de la mujer, ya que siente miedo de Salir a la calle y que Moly pueda agredirla físicamente. “Ya esta fuerte, no es posible que cada vez que salgo en una entrevista él me agreda y me insulte sin nada. No entiendo cuál es el problema de ese carajo. De verdad tengo miedo”, afirmó.