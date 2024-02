Inés María Calero fue a parar al hospital con los huesos rotos (+Declaraciones)

Luego de haber asistido a la trigésima sexta edición de Premio Lo Nuestro en Miami, la Miss Venezuela 1987, Inés María Calero, tuvo que ser ingresada al hospital debido a una fuerte gripe a la que llamó “rompehuesos”. Y es que, de acuerdo a sus reportes mediante las redes sociales, estuvo muy complicada y hasta llegó a perder el gusto, por lo que su entorno pensó que se trataba de influenza o Covid-19.

Tras superar este fuerte episodio, reapareció en su cuenta de Instagram para hablar con sus seguidores como normalmente lo hace y dio la buena noticia de que su evolución ha sido positiva y ya está casi lista para continuar con sus actividades. “Ya sintiéndome mucho mejor. Estuve bien enfermita terminé en el hospital, me sentí mal, pero gracias a Dios aquí estamos con mucha actitud y ganas de salir a la calle”, dijo a través de sus historias.

En cuanto al estado de su paladar, Calero tranquilizó a todos aclarando que no sufre ninguna de los fuertes virus que se encuentran actualmente afectando a muchas personas. “Ya tengo sabor. No es flu (influenza), no es Covid-19… pero bueno, hay días buenos y no tan buenos. Gracias por tantos mensajes hermosos y por estar pendientes de mí”, agregó.

Aferrada a seguir un tratamiento que la ayude a sanar, la nacida en Punta de Piedras tiene claro que las recetas naturales son importantes para este tipo de enfermedades. Por ello, decidió hacerse una sopa de pollo para recargar energías. “Aquí está mi sopita de patica de pollo. La hice yo misma para curarme”, comentó. Cabe destacar que, este plato es infalible para combatir la congestión nasal y el malestar que ocasiona la gripe.

“Un día a la vez. Hoy mejor que ayer. Me regalo la vida, la música, el amor de mis hijos, de mi familia y tantos mensajes bonitos que recibo. Loveiuuuu”, escribió la criolla. De igual forma, compartió con todos cómo iba la preparación de su sopa, demostrando que ya tenía fuerzas para poder cocinar.

El pasado 22 de febrero, Inés María se fue al Kaseya Center de Miami para disfrutar junto a su hijo Jonathan Moly, la fiesta de Premio Lo Nuestro 2024 y también las nominaciones con las que él contaba. “Estoy muy feliz de estar en esta alfombra de Premio Lo Nuestro y doblemente orgullosa de que mi hijo pueda estar aquí. Dos nominaciones que, aunque suene cliché yo le digo: ‘hijo, estar nominados con grandes ya para mí es un triunfo’”, comentó en una entrevista desde la alfombra magenta.