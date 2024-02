La razón detrás de la demanda de Wilfrido Vargas y por qué es tildado de “mala paga” (+Declaraciones)

No existe una presentación que realice el cantante dominicano Wilfrido Vargas, sin que cante a todo pulmón su icónico tema “El baile del perrito”, un éxito lanzado al mercado musical en el año 1989 y que le permitió espectáculos por diversos escenarios como el reconocido el Festival de Viña del Mar en 1994. Sin embargo, 35 años después el artista enfrenta una demanda por parte del productor Juan Valdez Ybet, por la autoría de la pegajosa canción.

De acuerdo con lo regido por diversos medios de entretenimientos, Valdez decidió reclamar de manera judicial todos los beneficios y derechos sobre el tema, alegando que por varios años recibió promesas del intérprete de otros éxitos como “El africano”, “El jardinero”, “El hombre divertido”, “Abusadora” y “Volveré”, que nunca se cumplieron.

“Yo no empecé este reclamo porque lo decidí así, a mí me hicieron ver lo que tenía que hacer, por la dignidad del compositor, por eso tengo el apoyo, yo no estoy solo, tengo el apoyo de los compositores”, expresó el arreglista a la agencia de noticias The Associated Press.

Con la declaración Juan Valdez confirma que cuenta en el proceso judicial con el apoyo de una asociación de compositores, para lograr recibir un beneficio por los años que el tema ha sido reproducido en las plataformas digitales, escenarios, programas y radio.

“Yo reclamo la B de la canción. El mismo Wilfrido en su libro reconoce que yo soy de los compositores de “El baile del perrito”, él tiene un libro y en la página 300 y algo, él lo reconoce. Respeto mucho a Wilfrido, pero lo que pasa es que ellos me prometieron algo hace unos años, él y el manager, después no me cumplieron”, aseveró el hombre.

Sin embargo, en el artículo el productor especifica que su acción no es para dañar la integridad de Vargas como talento y cantante, sino para que se le de una vez por todas el dinero prometido.

Hasta el momento ni Wilfrido ni su equipo musical se han pronunciado sobre la demanda.