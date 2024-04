La inesperada respuesta de Elizabeth Gutiérrez sobre una posible reconciliación con William Levy

Al parecer ahora es que hay tela que cortar sobre la separación de Elizabeth Gutiérrez y William Levy. Luego de que la actriz anunciara que su relación había llegado a su fin, una serie de conflictos han salido a la luz en cuanto a su tormentosa convivencia.

De acuerdo a reportes de la justicia estadounidense, William y Elizabeth recibieron 4 veces a las autoridades en su casa, debido a fuertes discusiones producidas por la mala bebida del actor, e incluso se habla de una infidelidad de su parte.

Ahora bien, nadie podría imaginarse que esta pareja se encuentre en esta situación, tomando en cuenta que eran uno de los romances más sólidos en la industria del entretenimiento. Durante 20 años hicieron al público parte de su historia y del crecimiento de su familia y esa conexión ha generado preocupación y desconsuelo en sus fans.

¿Es posible una reconciliación?

Pese a que, en este tiempo juntos se convirtieron en padres de Christopher y Kailey, su ruptura parece ser definitiva, luego de tantas idas y venidas. Los rumores sobre un presunto engaño del cubano con Samadhi Zendejas y los secretos que él dice guardar sobre Gutiérrez, los alejan de la posibilidad de volver a estar juntos.

En sus declaraciones, Elizabeth aseguró que no quiere regresar con el padre de sus hijos pero dejó la puerta abierta. "Dios es quien está escribiendo mi historia, así que, si me preguntas hoy si volvería con William, te digo que no, que no regresaría, pero yo no soy quien decide", dijo.

El sensible anuncio

En exclusiva para la revista Hola, la actriz estadounidense dio el golpe informando que la relación había llegado a su final, esto en medio de rumores sobre una posible cercanía del cubano con su compañera de grabaciones, Samadhi Zendejas.

“Siempre aposté por mi relación. Amé a William y creo que no es un secreto que fue el amor de mi vida. Como siempre apostaba y quería mostrarnos cómo éramos, porque de esos momentos vivimos muchos durante los 20 años que estuvimos juntos. Actualmente no estamos juntos”, declaró con las lágrimas corriendo por su rostro.