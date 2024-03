La hija de Yailin 'La Más Viral' cumplió un año y así fue la presencia de Anuel en la fiesta (+Video)

Este domingo 10 de marzo, la cantante dominicana Yailin ‘La Más Viral’, publicó un video de lo que fue la apoteósica celebrando del cumpleaños número 1 de su hija Cattleya, bebé que tuvo junto al reggaetonero Anuel AA. En las imágenes se hace notar la felicidad de ambas, quienes además cuentan con la compañía del rapero estadounidense, Tekashi 6ix9ine.

“Feliz cumpleaños mi hermosa flor mi regalo de dios, tu felicidad es la de nosotros TE AMAMOS”, escribió la artista, quien lucía un modesto vestido rosa pastel con detalles en blanco. Por su parte, 6ix9ine se adecuó a la temática y también vistió con los mismos colores, mientras que la festejada llevaba un vestido completamente rosado y una diadema de flores.

El concepto de la fiesta se basó en los muñecos animados de Baby Shark y se presume que fue en República Dominicana, país del que Tekashi no puede salir por unos meses. La cita se dio en una inmensa casa que estuvo adornada por globos en colores pastel como verde, amarillo y rosado. De igual contaba con muñecos gigantes de los tiernos tiburones.

¿Anuel estuvo invitado?

No es para nada sorprendente que la presencia del puertorriqueño en el primer año de su hija haya sido nula. Y es que, en efecto, el ‘Doble A’ no recibió la tarjeta de invitación. En los videos posteados por ‘La Más Viral’ es evidente que no estuvo su expareja, pues todos sabemos los pleitos que existen entre ambos.

Desde su separación, ambos famosos han tenido una guerra por problemas personales. La guinda del pastel fue la relación que mantiene Yailin con Daniel Hernández (Tekashi), ya que en el pasado, el rapero era gran amigo de Anuel, pero la “traición” llegó a sus puertas y su amistad terminó de la peor manera. En meses pasados 6ix9ine acusó al boricua de haberle pegado a la dominicana.

¿Qué dicen las redes?

Ya es normal para esta pareja que los internautas opinen sobre su relación, y es que, ellos mismos se han encargado de hacer público el amor que se tienen, pero también una serie de graves problemas que aparentemente ya solucionaron, lo que ha causado repudio entre muchos quienes critican cómo han podido continuar a pesar de haber llegado a las agresiones físicas.

Es por ello que, este post no se salvó de los cuestionamientos y burlas. “Tekashi es tan fan de Anuel que dejó de criar sus hijos para criarle la de él”, “Debe ser incómodo ver a tu hijo con tu enemigo”, “Padre no es el que engendra sino el que cría”, “Como de cuántos golpes estamos hablando hoy", "De lo que se está perdiendo Anuel", "Tekashi le robó la hija a Anuel", es parte de lo que se lee en la publicación.