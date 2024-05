Guillermo Rosas, exmánager de RBD, se pronuncia ante acusaciones de fraude

Considerada una de las giras más lucrativas del 2023, registrando más de 130,500 millones de dólares, el ‘Soy Rebelde Tour’ fue todo un éxito, pero, irónicamente, los integrantes de la banda no han recibido las ganancias correspondientes, debido a la estafa que se le acredita al exmánager de la banda, Guillermo Rosas. Tras varios ataques, el mexicano decidió dar la cara.

Los integrantes del grupo, menos Anahí, han confirmado que, Rosas tiene responsabilidad en el desvío de los fondos que obtuvo el tour. Incluso, Andrés Tovar, esposo de Maite Perroni, también dio su opinión sobre lo ocurrido. Ahora, es Rosas quien habla con profunda sinceridad acerca de esto y aceptó que, su compañía, Live Nation y Creative Artists Agency organizaron la gira.

El comunicado de Guillermo Rosas

A través de su empresa, T6H Entertainment, Rosas se defendió de los comentarios que ha estado recibiendo desde el final del tour en diciembre de 2023. “Puntualmente aclaramos por este medio, que de ninguna manera y en ningún momento, ni T6H Entertainment, ni Guillermo Rosas, ni ningún empleado de la empresa, desvió o hizo uso ilícito de ningún tipo de dinero de Soy Rebelde Tour”, se lee al inicio del escrito.

En ese sentido, celebró que la primera auditoría favoreció su versión y aseguró que, no hubo ningún tipo de desfalco. “Ya se realizó una primer auditoría por el despacho de contabilidad Citrin Cooperman, en Nueva York, donde se demuestra que no existe ningún fraude o mal uso de los fondos de T6H. Aún así las partes han decidido realizar una segunda auditoría con otro despacho”.

Por otro lado, puntualizó que, solo usó un pequeño porcentaje de las ganancias y fue para fortalecer la producción de cada show. “T6H Entertainment solo manejó menos del 10 % de los ingresos totales del tour, los cuales se usaron principalmente durante la etapa de pre-producción para la realización de la gira ‘Soy Rebelde Tour’”, remató.

Finalmente, en el escrito explican la razón por la que Guillermo se calló durante todos estos meses, en los que fue duramente criticado. “Durante varios años se sostuvieron conversaciones con cada uno de los artistas, por lo que debido a esta relación y al proceso de cierre del tour, se había evitado pronunciarse para no afectar al mismo ni dar pie a más especulaciones”.

¿Qué dicen los RBD?

En una entrevista realizada al productor mexicano y esposo de Maite, salieron a la luz detalles sobre lo que acontece en la actualidad con el desfalco, el cual ya está siendo revisado por los auditores y, consideró que, es muy importante que Christian, Anahí, Christopher, Dulce María y su esposa, reciban lo acordado.

“Una auditoría en curso en la que están revisando pues todo el tema interno del tour, y también están considerando pues platicar con las empresas involucradas, para ver el asunto de los recursos, ¿dónde están?, ¿cuánto es? (…) En el caso de RBD en particular, es muy importante que cierren los números hasta el final”, explicó.

Por su parte, Dulce María aseguró que, en la primera auditoría hubo irregularidades. “Ya se han identificado irregularidades en la primera fase de la auditoría, pero no puedo proporcionar más detalles. No me corresponde divulgar esa información”, declaró el pasado 17 de mayo.

A principios de abril, Christian Chávez sufrió el cierre de su canal de YouTube y responsabilizó a Rosas de ello, tras las fuertes discusiones que se dieron por la misma situación. “No entiendo por qué pasó esto y la única persona con la información para entrar a mi canal era mi exmánager, el señor Rosas, la cual yo pagué para la realización de este video años atrás. Me duele en el alma esta acción.”.

Quien también recibió muchas críticas fue Anahí, quien en medio de la polémica se tomó un tiempo para felicitar a Guillermo por su cumpleaños, lo que provocó el rechazo no solo de su público, sino de los mismos integrantes de RBD. Sin embargo, se defendió alegando que, en su corazón no existe rencor, mientras que su esposo Manuel Velasco confirmó que, su mujer no apoya las acciones de Rosas.