¡Feliz cumpleaños Bichota! Mira cómo lucía Karol G antes de ser famosa

Este 14 de febrero la cantante colombiana Karol G celebrará por partida doble, y es que, no solo festejará el Día del Amor y la Amistad junto a sus seres queridos incluyendo a su novio Feid, sino que también sopla otra velita arribando a sus 33 años. Actualmente, la paisa es considerada una de las mejores artistas y sus éxitos han hablado por sí solos, logrando ocupar los primeros puestos de las listas musicales gracias a su álbum “Mañana Será Bonito” y el impacto que ha tenido.

Tras su ruptura con el cantante puertorriqueño Anuel AA, Carolina Giraldo como es su nombre real, se dedicó a ella, a potenciar su autoestima y a sacar a flote su carrera, la cual venía fomentando de alguna manera junto al boricua debido a lo mediática que fue su relación. Desde entonces, la reggaetonera mejoró su físico y para el momento luce igual de fresca y con un abdomen plano como el que tenía antes.

En redes sociales han corrido como pólvora cientos de imágenes de cuando “La Bichota” era una adolescente, momento en el que comenzó a forjar su carrera participando en realitys de talento, presentándose en cualquier escenario que le daban la oportunidad y hasta llegó a ser telonera de Nicky Jam y compañera de Daddy Yankee en otros proyectos. Cuando salieron a la luz las fotos, fue muy criticado por quienes aseguran que se ha sometido a varias cirugías para mejorar su figura, sin embargo, la cantante prefirió bromear con lo sucedido.

“Alguien encontró mi Facebook de cuando estaba en el colegio, que ni yo me acordaba que existía y empezó a compartir las fotos jajaja. QuE ChImbAAa (así escribía en el Facebook) El Verdadero TBT”, escribió en una publicación que compartió en su cuenta de Instagram. En otros registros, han desempolvado las anteriores relaciones de la intérprete de “Amargura”, como la que tuvo con DJ Cheztom y Bull Nene.

Recordemos que para la de Medellín ha sido complicado lidiar con sus cambios físicos y todo ha sido ocasionado por una enfermedad que padece. Durante una entrevista para MezcalTV, Giraldo reveló que tiene un desequilibrio hormonal, una alteración en su sistema endocrino. “Tenía un aumento drástico en los niveles de insulina y mi glándula, que normalmente se activa durante el embarazo”, explicó la antioqueña.

“Al principio me afectaba porque pensé: ¿Qué importa si quiero ser una mujer con curvas? Estaba lidiando con un problema de salud personal y escuchar comentarios fue muy incómodo y molesto. Me afectó profundamente. Todavía hay personas que me ven así y algunos hacen comentarios”, añadió.

Echa un vistazo al pasado de "La Bichota"