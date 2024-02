Karol G saca las garras y arremete en contra de los criticones (+Comunicado)

El pasado fin de semana, la cantante colombiana Karol G estuvo en boca de todos luego de ser acusada de hacer “playback” o “doblaje” en sus conciertos, por lo que asumen que está engañando a sus fanáticos que asisten a las presentaciones del “Mañana Será Bonito Tour” ofreciéndoles un show que no es completamente en vivo. Estas especulaciones despertaron la furia de la paisa que no dudó ni un segundo en defenderse.

Todo sucedió luego de los primeros espectáculos que ofreció la de Medellín en la Ciudad de México, correspondientes a las fechas que habilitó para su gira por Latinoamérica. Un usuario en la red social X, publicó un video en el que se le ve a “La Bichota” interpretar su tema “Mientras me curo del cora” y aunque se ve que no está doblando, el internauta asegura que, está burlándose de sus seguidores: “¿En serio pagan por ir a verla hacer playback?", escribió.

El viernes 9 de febrero, la reggaetonera difundió un mensaje por su canal de Telegram minutos antes de presentarse en el Estadio Azteca. “Les envío esto solo para que mis fans sepan que desde este Tour NO hago playback en ninguna de mis canciones … EN NINGUNA! Me he esforzado DEMASIADO pero DEMASIADO entrenando mi voz, mi cuerpo y mi estado físico para poder rendir en un tour como este y para con mi voz y mi música poder de verdad conectar con cada uno de ustedes y darles de mí lo más real y honesto que es lo que ustedes se merecen”, se puede leer.

“Con este mensaje no intento convencer, a nadie que no haga parte de esta familia, de quien soy y de lo que hago, porque tengo La mente tranquila de la disciplina, el esfuerzo y el tiempo que invierto. Pero a ustedes, mis verdaderos fanáticos , los que si van a mis shows a verme lo envío porque quiero que estén seguros que de mi siempre van a recibir lo más honesto. Los amo! Y valoro mucho el amor que me dan… no se imaginan que tanto!”, concluyó la exnovia de Anuel AA.

Vale resaltar que, no es la primera vez que la intérprete de “Provenza” es acusada de no cantar en vivo. En el año 2019 para la inauguración de la Copa América, fue la encargada de cantar el tema oficial junto al brasilero Leo Santana, en esa oportunidad le dieron palo por usar supuestas pistas que ayudaron a su presentación, poco después Carolina Giraldo (su nombre real) se excusó alegando que, antes del concierto estaba un poco enferma.