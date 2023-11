Ella es la modelo venezolana que comió con Matthew Perry horas antes de su muerte

El pasado 28 de octubre, el actor estadounidense Matthew Perry fue hallado sin vida en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles, por razones aún desconocidas tras la larga espera de una serie de exámenes que deben realizarle a su cuerpo para determinar lo sucedido, sin embargo, ya se habla de un estudio toxicológico para descartar la presencia de fármacos en su organismo, pues hay que recordar que, el actor había confesado ser adicto a este tipo de sustancias.

Aunque muchos pensaran que estaba pasando por un mal momento, aparentemente el norteamericano se encontraba muy motivado con todo lo que tenía pensado producir, y así lo dejó saber Athenna Crosby, una modelo venezolana que tuvo la fortuna de ser una de las últimas personas que compartió con la estrella de ‘Friends’, pues la noche anterior estuvieron comiendo juntos en un exclusivo restaurante.

Luego del fallecimiento de Perry, la criolla con origen maracucho, habló sobre cómo vio al artista y disipar los rumores que surgieron a raíz de su encuentro. “He conocido a muchos famosos en mi vida, y tú no hablas de los famosos que conoces o son tus amigos. No es apropiado en la industria, y nunca hablaría públicamente de nada al respecto, más allá del hecho que me reuní con Matthew el viernes para almorzar y alguien nos hizo una fotografía sin mi conocimiento y mi consentimiento, y fue compartida en los medios de comunicación”, sentenció la también reina de belleza.

“Como pueden imaginar, esta situación ha sido un poco delicada porque Matthew era un famoso de alto perfil y yo no, así que la gente se ha preguntado 'por qué esta persona ha salido a la luz'. Y lo están haciendo con intenciones dañinas como insinuar que es por 15 minutos de fama o dinero”, agregó. Estoy aquí para disipar ese rumor por completo y decir que no estoy buscando eso. Solo estoy aquí para dar testigo de su estado mental antes de morir. La conversación que tuvimos fue muy positiva”, dijo.

“Quiero destacar que Matthew estaba de muy buen humor y me habló con entusiasmo de las cosas que tenía por delante en su vida. Estaba muy feliz y hasta quería hacer una película autobiográfica”, comentó Crosby, quien resaltó que eran muy amigos y fue una de las últimas personas en hablar con él antes de su trágica partida física. De igual forma, la representante de Utah en el Miss Mundo Estados Unidos el pasado 16 de octubre, admitió que lo veía muy optimista y que deseaba que su película fuera protagonizada por Zac Efron.

Athenna Crosby nació en California, Estados Unidos, tiene nacionalidad venezolana pues su madre es oriunda del municipio Cabimas, estado Zulia. En 2011 estuvo de visita en Venezuela para solicitar su cédula de identidad y manifiesta en sus redes sociales que está orgullosa de sus raíces.