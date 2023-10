Anyela Galante, Miss Venezuela Mundo 2015, confesó las calamidades que vivió en un concurso de belleza

La modelo y locutora venezolana, Anyela Galante Salerno, tuvo un encuentro con la animadora Gizel Mobayed el podcast 'Todo está escrito', en el que se abrió para que el público la conociera un poco más y ahondó en cómo ha sido su historia por los concursos de belleza.

La también exreina de belleza, que se hizo acreedora del título de Miss Venezuela Mundo en el año 2015, años antes había participado en el certamen Señorita Occidental, que servía para otorgar pases directos al Miss Venezuela, pero un cáncer de tiroides la obligó a retirarse del mundo de la belleza, hasta que logró entrar en el prestigioso concurso de la Organización Cisneros.

Pero, no todo fue color de rosa para ella, pues en ese templete anterior a la máxima coronación, la nacida en Guanare, estado Portuguesa, vivió momentos muy difíciles a causa de su peso. "Yo era una bella gorda, así me decían en el concurso. El mundo del modelaje es cruel, te tildan y todos los días te pesan, por ejemplo, Osmel llegaba y me decía: 'estás gorda niña', y solo habían pasado diez horas de haberme visto la última vez e igual me mandaba a pesar", recordó.

“Ese no era mi primer intento en un concurso de belleza, pero el director del concurso mintió al decir mi edad y todo se descubrió cuando gané y Osmel se entera que soy menor de edad, por supuesto que no podían hacer nada por temas legales y tuve que esperar el año siguiente para volver a concursar”, reveló en el mencionado podcast.

Pese a las críticas, la criolla aseguró que nunca se dio por vencida, ni siquiera cuando le detectaron el cáncer. Luego de curarse fue que probó en el Miss Venezuela Mundo y logró coronarse para viajar a Sanya, China, donde no pudo avanzar del cuadro final.

Cuando fue elegida para representar a nuestro país tras una mala racha de tres años en dicho certamen, fue blanco de críticas, pues muchos insinuaron que usó su enfermedad para llegar al trono. Así como también decían que pagó su corona. “Es mentira que pagué 25 mil dólares para ganar. Es mentira que soy novia de un hermano de Diosdado Cabello. No lo conozco, ojalá lo fuera”, dijo en un encuentro con los medios.