Esto es lo que se embolsilla Mariah Carey con su villancico "All I want for Christmas is you"

Así como en nuestro país las gaitas mayormente se escuchan es en el mes de diciembre, lo mismo suele pasar en el mundo entero con la cantante estadounidense Mariah Carey, quien si bien es cierto ha consolidado una exitosa carrera por más de 30 años, su tema 'All I want for Christmas is you' la ha llevado a convertirse en la favorita de la época navideña.

Su villancico registra millones de reproducciones en las diferentes plataformas musicales y nada más en YouTube, hasta el momento registra más 530 millones de visualizaciones en cuatro años desde su publicación por primera vez en la web de videos. Pero, las visualizaciones no son el único fruto que ha dado esta canción. Y es que, de acuerdo al último reporte de Forbes en el año 2022, la intérprete ha ganado 60 millones de dólares estadounidenses con ese tema desde su lanzamiento en el año 1994.

Asimismo, The Economist y The New York Post, reportaron que, obtiene entre 2,5 millones y 3 millones de dólares en regalías al año con el villancico. La primera vez que fue publicado en YouTube fue en el año 2009 y hasta el momento registra unas 778 millones de reproducciones. Un importante logro si caemos en cuenta que sinceramente la mayoría de las visualizaciones son hechas en el último mes del año.

Este dineral se suma a la voluptuosa fortuna que acumula Carey, pues de acuerdo a Celebrity Net Worth, la también actriz a sus 5 años cuenta con 350 millones de dólares estadounidenses. Ella es una de las cantantes con mayores ventas en la historia de la música, gracias a sus conciertos y ventas de álbumes, en el que también se incluye un contrato de 30 millones de dólares para realizar una residencia de dos años en el Caesars Palace, firmado en el año 2015.

"All I Want for Christmas Is You" es una canción navideña de estilo pop coescrita e interpretada por Mariah Carey, y distribuida por Columbia Records a partir de 1994 como el sencillo principal del cuarto álbum de estudio de la intérprete, Merry Christmas.

Carey y Walter Afanasieff participaron tanto en la redacción de la letra como en la producción de la canción, en la que ella declara su interés en pasar las fiestas decembrinas acompañada de su ser amado, en vez de recibir obsequios o adornos navideños. Es una canción con tempo rápido, cuya instrumentación incluye el uso de piano, pandereta y coros. Para su promoción se produjeron en diciembre de 1993 dos videos musicales con Carey como protagonista.