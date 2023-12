Estallan las redes con nuevas evidencias de la polémica entre Yailin “La Más Viral y Tekashi 6ix9ine: “La desbarato”

Golpes, insultos, palos, cuchillos, lágrimas y gritos son parte de las evidencias que han salido a la luz pública de la fuerte relación que mantienen los cantantes Yailin “La Más Viral” y el rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine, sin embargo, la situación es aún peor, según nuevas evidencias en los medios de comunicación.

Para entender la situación hay que ir al principio de la polémica, y es que, a inicios de esta semana se hizo viral en las redes sociales una foto de la conocida “Chivirika” con la cara golpeada llena de sangre, una polémica imagen que, según la misma Yailin confesó se trato de una persona que posteó la foto para vengarse de ella por no aceptarla en su equipo de trabajo.

“Tuvo un accidente con Dani, salimos de la discoteca, pero como eso no pasó a la luz y todo fue algo chilling, yo no dije nada, esa foto la tenía la persona con la que yo no quería trabajar, esa persona le ha escrito a todo el mundo diciendo que se le debe”, aseveró la dominicana.

Sin embargo, medios internacionales aseguran que no fue un accidente, sino que, la expareja del cantante Anuel AA, pudo haber sido atropellada por Tekashi causando las graves cicatrices en la cara.

En una nota de prensa Telemundo escribió. “Se desata un nuevo escándalo en el que incluso se dio a conocer que esto se debería a que supuestamente la dominicana fue atropellada por Tekashi. Se dice que, pasadas las horas, la reguetonera llamó a Santiago Matías para pedirle ayuda por un aparente abuso de parte del rapero neoyorquino”, dicen.

Hasta el momento no se ha confirmado si la información es verdadera o es solo un rumor de los medios, para añadir más leña al fuego.