¡De no creer! Aseguran que Samadhi Zendejas se encuentra esperando un bebé de William Levy

Luego de que la presentadora y actriz Elizabeth Gutiérrez informó en una entrevista para Hola! Usa, el fin de su relación con Willy Levy, en los medios de comunicación han estado saliendo de todo desde la versión de cada uno, que ambos fueron a terapias, opiniones de diversos artistas y hasta la supuesta responsable de la ruptura. Se trata de la actriz Samadhi Zendejas, quien se encuentra en foco de comentarios por estar según en la dulce espera del actor cubano.

Ha sido a través del show de Telemundo “La Mesa Caliente” que se habló del rumor, asegurando que Elizabeth estaría investigando todos los pasos que realiza la mexicana 29 años y que protagonizó con Levy la serie “Vuelve a mí”, por una supuesta sospecha de embarazo.

“Confirmamos que Elizabeth está investigando también si la actriz Samadhi Zendejas, con el que se la vinculado a William, está embarazada en estos momentos”, comunicó la presentadora Verónica Bastos, despertando asombros y comentarios por lo fuerte que se ha tornado la situación entre la expareja, padres de dos hijos llamados Christopher y Kailey.

Igualmente, Bastos afirmó a los televidentes que se dio la tarea de investigar el supuesto embarazo de la actriz, asegurando que es totalmente falso. “Por supuesto me dicen que esto no es verdad, que Samadhi no está embarazada de William Levy”, aseguró.

Samadhi habla sin pelos en la lengua de William

Durante una entrevista para el programa “Al rojo vivo” Zendejas habló de su relación en el set de grabación con el cubano de 43 años, en la cual destacó su porte de galán y buena química. “Fue muy grato, fue un galán en toda la extensión palabras. Alguien adorable y se lo dije el día que terminamos de filmar. Un excelente compañero, solidario y tuvimos escenas muy hermosas”, alegó.

En este sentido, aseveró que no tiene ningún problema por las opiniones en los medios y redes por la buena relación que hizo con William, ya que considera es parte de la industria del entretenimiento.