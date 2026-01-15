Farándula

De Agente de seguridad venezolano a impactar en las pasarelas

El joven participó en el año 2025 en un concurso de belleza masculino, sin descuidar su carrera policial

Por

Elvis González
Jueves, 15 de enero de 2026 a las 04:23 pm
De Agente de seguridad venezolano a impactar en las pasarelas
Yan Acosta / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Yan Acosta, es un joven venezolano que ha logrado abrirse camino en la industria de la belleza y moda venezolana, al ubicarse en el cuadro de honor del concurso Míster Universo Venezuela 2025.

NOTAS RELACIONADAS

En las pasarelas venezolanas

El joven de gran estatura, cuerpo tonificado y atractivo físico, apostó en el 2025 por despegar su carrera representando al estado Sucre en el concurso masculino ya mencionado, en el que se fogueó con profesionales de la belleza.

Sin embargo, el modelaje y los concursos no es su única pasión, Acosta es parte del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB). 

En su perfil de Instagram, Yan cuenta con 14 mil seguidores con quienes comparte imágenes de sus entrenamientos, concursos y trabajo al lado del cuerpo policial.

Palabras de agradecimientos

Alberto Maneiro, reconocido organizador y preparador de Míster en Venezuela, está detrás del éxito y carrera de Yan.

“Gracias por todo el apoyo Alberto, una persona súper especial en mi vida”, escribió el joven en el 2025 para el organizador.

El modelo deja un mensaje claro de combinar a la perfección su ahora carrera en el modelo con su deber policial.

“Joven Policía Nacional de Venezuela que apostó a darse la oportunidad de experimentar otros escenarios en el mundo del modelaje, sin descuidar su carrera policial. Una demostración que todo es posible cuando se quiere”, escribieron en la organización Míster Universo.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras jockeys
Jueves 15 de Enero de 2026
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Farándula