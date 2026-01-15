De Agente de seguridad venezolano a impactar en las pasarelas

Suscríbete a nuestros canales

Yan Acosta, es un joven venezolano que ha logrado abrirse camino en la industria de la belleza y moda venezolana, al ubicarse en el cuadro de honor del concurso Míster Universo Venezuela 2025.

En las pasarelas venezolanas

El joven de gran estatura, cuerpo tonificado y atractivo físico, apostó en el 2025 por despegar su carrera representando al estado Sucre en el concurso masculino ya mencionado, en el que se fogueó con profesionales de la belleza.

Sin embargo, el modelaje y los concursos no es su única pasión, Acosta es parte del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB).

En su perfil de Instagram, Yan cuenta con 14 mil seguidores con quienes comparte imágenes de sus entrenamientos, concursos y trabajo al lado del cuerpo policial.

Palabras de agradecimientos

Alberto Maneiro, reconocido organizador y preparador de Míster en Venezuela, está detrás del éxito y carrera de Yan.

“Gracias por todo el apoyo Alberto, una persona súper especial en mi vida”, escribió el joven en el 2025 para el organizador.

El modelo deja un mensaje claro de combinar a la perfección su ahora carrera en el modelo con su deber policial.

“Joven Policía Nacional de Venezuela que apostó a darse la oportunidad de experimentar otros escenarios en el mundo del modelaje, sin descuidar su carrera policial. Una demostración que todo es posible cuando se quiere”, escribieron en la organización Míster Universo.