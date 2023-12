¡Y cómo duele! Adiós para siempre al grande de la música Ricardo Arjona (+Detalles)

El cantante guatemalteco Ricardo Arjona ha impactado a sus millones de fanáticos por todo el mundo al anunciar la tarde de este martes 12 de diciembre que por fuertes problemas de salud le dice adiós a la música y a los escenarios, donde por muchos años le regalo alegría, talento y profesionalismo a miles de fanáticos de todos lados.

El intérprete de “Señora de las cuatro décadas” anunció en su cuenta personal de Instagram un emotivo mensaje en el cual revela las dificultades de salud que lo han llevado a poner punto y final a los shows.

“Han sido inmensamente generosos con este guatemalteco de barrio, profesor de escuela pública que, por tocar la guitarra, agregarle unas palabras e intentar una melodía, logró un milagro que nunca sospechó. Me llamo Ricardo, los que me quieren me dicen Seco, y más feliz y pleno que nunca, aunque con un achaque que pronto será historia”, indicó el artista de 59 años.

En el post Arjona que se ha caracterizado por ser un artista con letras cargadas de amor como “Mujeres”, “Historia de taxi”, “Como duele”, “El problema”, entre otros, confesó que está siendo sometido a un tratamiento de filtraciones para poder mantenerse de pie.

El dos 2 de diciembre también en su cuenta de Instagram el esposo de la modelo venezolana Deisy Arvelo, compartió que se había sometido en los últimos dos meses a 6 filtraciones en la columna, y necesitaba un descansa necesario.

El ganador de varios premios Grammy Latino cerró su último show en la ciudad Santiago, Chile, con un espectáculo repleto de fanáticos que con aplausos y gritos corearon sus más grandes éxitos.

Como era de esperarse los comentarios de cariño no se hicieron esperar en la publicación con hermosos mensajes de amor.

“Maestro, el mundo no está preparado para privarnos de tu poesía, de tu música.Te quedan muchos más minutos para regalarnos”, “Te Amamos. Te amaremos. Gracias por tu música. Gracias por tu honestidad y entrega”, “Que pena me da esto. Soy de RD eres mi artista favorito y nunca he podido ir a un concierto tuyo”, son algunos de los comentarios en el post.