Don Francisco preocupa a sus seguidores tras revelar detalles sobre su estado de salud

Por muchos años el presentador chileno Mario Luis Kreutzberger, mejor conocido en la industria de la televisión como Don francisco, regalo entretenimiento, diversión y profesionalismo a muchos hogares latinos con su show Sábado Gigante. Sin embargo, en los últimos años su salud se ha visto bastante delicada a causa de sus ya 82 años, que le han impedido ser ese señor repleto de energía.

Recientemente, el presentador abrió su corazón para compartir con su público por todo el mundo a través de un comunicado en su cuenta de Instagram, los problemas de salud que ha estado atravesando en los últimos días.

“Les comparto este artículo, que nace de una verdadera pesadilla que viví en un reciente viaje a San Antonio, Texas, luego de olvidar mi medicamento para el insomnio recetado por mi médico. Por si a ustedes algún día les pasa lo mismo, puede servirles”, dice parte del texto en su red social.

El también empresario compartió que estuvo por Texas como una invitación para que conociera el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (Crit), en la ciudad de San Antonio, pero, por haber dejado sus medicamentos padeció una verdadera pesadilla que lo dejo en una situación frágil.

“Todo iba según lo planeado, hasta que llegué en la noche al hotel y me di cuenta que había olvidado en mi casa de Miami el medicamento que me recetó el doctor para conciliar el sueño, ya que sufro de insomnio. La medicina se llama Lunesta y es que un inductor del sueño que solo se vende con receta retenida, ya que su uso sin estricta supervisión médica pudiera ocasionar abuso y dependencia”, agregó.

La estrella de la televisión hispana puntualizó que no hubo formar de conciliar el sueño y lo que mejor que se le ocurrió realizar fue escribir. “Es la peor sensación y mayor angustia que he soportado en una noche. Les confieso que fue desesperante. No hubo formar de dormir, escribí algunas ideas”, enfatizó.

Tras la publicación los comentarios de cariño y amor por parte de sus fanáticos no se hicieron esperar con comentarios como. "Claramente el medicamento produce adicción, que grande Don Francisco, muy buen relato”, “Qué mal que haya pasado todo eso Don Francisco, más amor, empatía y seres compasivos”, “Cuídese mucho”, “Dios te bendiga y te cuide siempre”, son parte de las opiniones.