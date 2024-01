¡Atención a todas las unidades de emergencia! Ante el robo de Daddy Yankee en España esto dice la justicia

En el año 2018 el cantante y compositor puertorriqueño Ramón Luis Ayala Rodríguez, mejor conocido como Daddy Yankee, atravesó una difícil situación cuando en uno de sus presentaciones en la madre tierra España fue víctima de un amigo de lo ajeno, que se le llevó de una caja fuerte dos relojes, tres cadenas, una cruz, cuatro brazaletes, tres anillos y un par de pendientes, todo por una cifra de más de un millón de dólares.

La situación inició con el intérprete de “Gasolina” se encontraba hospedado en un hotel en la ciudad de Valencia, España, como parte de su participación en Latin Fest de Gandia en agosto del año ya mencionado, al salir junto a su equipo un hombre que se identificó ante la recepción del hotel como parte del equipo de seguridad del artista, subió a la habitación y se llevo todas las prensas guardadas en una caja fuerte.

Tras el robo el conocido “Rey del reguetón” inició un proceso para que se le respondiera por sus pertenencias de valor y seis años más tarde ha recibido justicia, y es que, El Tribunal Superior de Justicia de Valencia, ordenó una indemnización al boricua de nada más y nada menos que $908.950 por el robo, alegando que el hotel le otorgó al ladrón sin una revisión e identificación previa la llave de dos cuartos y a un trabajador para que abriese la caja fuerte.

Sin embargo, no todo ha resultado muy favorecedor para el cantante, ya que también en aquel momento a su cuñado se le perdió de su habitación un bolso con prendas y dinero en efectivo, pero la justicia determinó que no se puede realizar nada en ese caso, al no haber utilizado el servicio de caja de seguridad que ofrece el hotel cuatro estrellas.

Hasta el momento el artista no se ha pronunciado sobre la situación y tampoco se sabe cuanto el hotel le otorgará el dinero ordenado por la justicia española.