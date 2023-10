¿Se batió un champú? Sebastián Yatra habría cancelado sus presentaciones en Venezuela

Los fanáticos venezolanos del cantante Sebastián Yatra podrían estar desilusionados luego de que en un programa venezolano transmitido por Globovisión, informaran que el artista no vendría al país luego de que hace semanas surgiera la noticia de que visitaría Valencia, Maracaibo y Caracas en el mes de diciembre de este año.

La periodista Yoli Obelmejias indicó que sus fuentes le revelaron que el artista suspendió las tres presentaciones que tenía pautadas en el territorio nacional. "De primera mano me enteré que definitivamente no va a actuar acá en Venezuela", informó.

“Si ustedes se van ahorita a un buscador y buscan alguna tickera donde puedan adquirir algunas de las entradas para la presentación o el supuesto concierto de Sebastián Yatra en el país, no la van encontrar porque definitivamente no va a haber y no porque él no quiera venir sino porque sencillamente ninguna productora llegó a un acuerdo con su equipo de trabajo”, agregó en "Sábado en la noche".

Como parte de su recorrido por varios países, el cantante de "Un año" vendría a Venezuela y pasaría por el Palacio de Eventos en Maracaibo, el Wynwood Park de Valencia y el Poliedro de Caracas, los días 7, 8 y 9 de diciembre, respectivamente. Sin embargo, todo habría sido porque ninguna empresa productora pudo llegar a un acuerdo con el equipo del antioqueño.

Cabe destacar que, hasta el momento Yatra no se ha pronunciado sobre esto, así como tampoco lo hizo cuando anunciaron las tres fechas en el país. Por lo pronto, se encuentra promocionando su último tema llamado "Vagabundo" y ofreciendo algunos conciertos en diferentes países.