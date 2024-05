Así es el rollo: Gaby Espino, Omar Enrique, Emmanuel Palomares y Nicki Minaj

EL HERMETISMO que rodea al Miss Venezuela 2024, solo presagia que, al igual que en las ultimas ediciones del certamen, los medios volverán a pasar “las de Caín” para cubrir el antes y el durante de la Temporada de la Belleza de esta nueva edición. En la sede del concurso nadie dice saber nada, con la excusa de que todo se sabrá en el momento indicado. Muchos serán las colegas que tendrán que hacer maromas para informarse sobre la agenda en marcha de la elección venidera. Hasta los momentos solo se sabe que están seleccionadas las 25 candidatas (Ojo: el número podría llegar a 27) que optarán por la corona que ostenta Ileana Márquez. Y, al igual que en el 2023, la terraza del centro comercial Líder será, por segunda vez, el escenario del espectáculo de la noche final. Vale destacar que para esta edición se eliminó el límite de edad de las aspirantes, otra de las nuevas reglas del concurso criollo. Y como en la pasada edición, también podrán participar mujeres divorciadas y madres solteras.

LA EXPECTATVA por “La Gran Rumba del Merengue” crece cada día más. El tan anunciado evento musical, (Producido por Manager Show y Omar Enrique Producciones) que tendrá lugar el próximo 14 de junio en el Poliedro de Caracas, está llamado a hacer historia en la industria del espectáculo continental, pues será la primera vez que los más prestigiosos exponentes del ritmo, incluyendo al resto del cartel artístico, se congregarán en un mismo escenario. Ni siquiera en República Dominicana, la cuna del merengue, se ha dado el singular hecho artístico que, les repito, marcará un precedente en toda Latinoamérica y tiene a los melómanos contando los días para apreciar en tarima a los 25 cantantes y agrupaciones que participarán en esta apoteosis musical, en la que serán celebrados “con bombos y platillos” los 30 años de vida profesional del querido cantante Omar Enrique, cerebro y motor de este mega show, que, además, lo consolida como uno de los empresarios artísticos más importantes del país.

LAS INVESTIGACIONES sobre el caso de Nicki Minaj, siguen en marcha. Sin embargo, no deja de llamar la atención la lentitud con la que las autoridades han tratado el caso de la rapera, quien, como se difundió esta semana, fue detenida en el Aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol, por -presunta- posesión de drogas blandas. Según la información difundida, funcionarios de la policía militar encontraron sustancias ilícitas en su equipaje durante un control rutinario. La artista, de 41 años, transmitió parte del incidente en vivo a través de sus redes sociales, donde expresó su molestia por la situación y aseguró que las drogas no le pertenecían. Tras unas horas detenida, Minaj fue puesta en libertad tras pagar una multa, pero se vio obligada a cancelar un concierto que tenía programado para esa noche en Manchester. Hasta ahora Minaj no ha sido condenada por ningún delito.

EN CARRERA salió Gaby Espino y sus dos hijos de la mansión que ocupaban en Miami, debido a que el lujoso inmueble está siendo sometido a una remodelación total. Y para evitar malos entendidos, la actriz venezolana explicó en un video en su cuenta de Instagram que la causa del desalojo inmediato se debió a los hallazgos que se hicieron en el caserón, los cuales podrían poner en peligro su salud y la de sus muchachos. “El moho en las casas trae muchísimas consecuencias, sobre todo con respecto a la salud. Entonces es un poco delicado. Trae un montón de problemas de salud, pues te daña la vista, afecta al cerebro, el sistema respiratorio, te da alergia, rinitis, graves problemas respiratorios y a la larga es veneno”, explicó Espino en el audiovisual que además muestra, paso a paso, el proceso de reconstrucción de su lujosa residencia. Por cierto, esta semana se coló el rumor de que la estrella venezolana, de 46 años de edad, está saliendo con un empresario mexicano.

TREMENDO ROLLO se le presentó al productor mexicano Juan Osorio al incluir a Irina Baeva, actual pareja del actor Gabriel Soto, en el elenco de la pieza “La aventurera”. ¡La causa? Al mismo fue agregado el actor venezolano Emmanuel Palomares, quien hace 8 años fue novio de la actriz rusa. Según remores provenientes de México, el galán azteca, que tiene bien ganada fama de celoso, no ve con muy buenos la incorporación del artista criollo al elenco de la mencionada comedia teatral. “A Gabriel Soto no le gusta la situación, pues obliga a que su novia tenga contacto diario con su ex. Y para nadie es un secreto que es un hombre muy celoso”, señaló una fuente vinculada a la producción de la famosa pieza teatral, donde también trabajará el venezolano Daniel Elbittar, muy cotizado en el mercado azteca. azteca. Irina Baeva fue la elegida por Juan Osorio para ser la nueva Elena Tejero en el famoso musical que se estrenó por primera vez en 1997. La novia de Gabriel Soto interpretará al personaje que en ediciones anteriores le dieron vida las actrices Edith González, Niurka Marcos e Itatí Cantoral.