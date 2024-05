¡Batalla de boricuas! La razón por la que Maripily Rivera tilda de "hipócrita" a Madison Anderson

Puerto Rico es el único país hasta el momento en lograr ganar por dos años consecutivos el reality de Telemundo "La casa de los famosos". Las boricuas Madison Anderson y Maripily Rivera contaron desde el inicio de la temporada 3 y 4 del apoyo de toda su isla, sin embargo, parece que hoy ambas enfrentan un fuerte conflicto.

Palabras del "Huracán Boricua"

Rivera tras ganar el jugoso premio de $200.000 en efectivo, volvió a su país donde le han hecho un recibimiento por todo lo alto realizando entrevistas en los medios más importante, en las cuales ha soltado tremenda bomba contra su compatriota.

Una presentadora le preguntó a la también empresaria sobre si había recibido la llamada de felicitaciones de la Miss Puerto Rico en el Miss Universo 2019, a lo que Maripily sin pelos en la lengua respondió.

"Pensé que al salir iba a tener el apoyo de ella, un mensaje o iba a visitar la casa en algún momento, pero nada. Y yo a ella la apoyé en todo momento, me metí en problemas por defenderla, siempre estuve para ella”, manifestó.

En este sentido, la morena de 46 años alegó que cuando Madison compitió en el reality la apoyó con ropa de su línea. Además, considera que el prometido de la virreina universal, el actor José “Pepe” Gámez podría ser el causante de la distancia entre ambas.

"Yo estoy acostumbrada a que la gente me utilice en el momento que necesitan y luego te echen para un lado. A lo mejor la persona que tiene al lado no quiere que me salude, realmente no sé. Hasta mi equipo de trabajo le dio el apoyo”, expresó de manera seria la modelo.

Las declaraciones han dejado a los seguidores del show impactados y levantando fuertes comentarios sobre la actitud de ambas figuras públicas.