¿Son novios? Alana Lliteras y Joe Joe García, hijo de Maripily Rivera en amorío secreto

Con el fin de “La Casa de los Famosos” las declaraciones de sus exparticipantes, sobre todo de su indiscutible triunfadora, la boricua Maripily Rivera, no se han hecho esperar y continúan dando tela de que cortar.

Durante una conferencia de prensa realizada en su natal Puerto Rico, la modelo de 42 años, conversó sobre la relación que mantenía con sus excompañeros, y no tardó en enaltecer a la cuarta finalista del programa de televisión, Alana Lliteras, estas declaraciones dieron la vuelta al mundo por lo revelador que fue.

Su conexión dentro de la casa fue a tal punto que Maripily le ofreció a su hijo en bandeja de plata, en un deseo para que la joven de 20 años se convierta en su futura nuera.

Maripily junto a su hijo Joe Joe / Cortesía

“Es una niña que para la edad que tiene, tiene 20 años, cocina exquisito y es muy inteligente. No se calla y cuando Joe Joe llegó yo decía ‘oye Joe Joe una novia así a ti te va’ porque qué madre no quiere para su hijo una mujer que le cocine, que sea inteligente, que lo trate bien”, dijo Rivera en su conferencia a Telemundo.

El próximo 15 de junio es la celebración de cumpleaños de la puertorriqueña, una fiesta que promete estar que arde. “Ella viene para el cumpleaños mío, vamos a ver qué pasa”, confesó.

Estas palabras de la ganadora de “La Casa de los Famosos” asomó la idea de un posible romance entre ambos y como era de esperar las opiniones del público que los acompañó episodio tras episodio no se hicieron esperar.

¿Hay o no hay corazón?

Los rumores sobre una relación entre Alana Lliteras y Joe Joe crece como la espuma. La mexicana aclaró en una transmisión en vivo como es su trato con el hijo de Maripily Rivera.

“Con Guty conviví bastante. Joe Joe solo lo he visto dos veces, me cae muy bien, me cayó increíble. Me parece también un hombre supereducado”, no sin antes mencionar que “Denme chance de respirar, de procesar” por las constates preguntas de los seguidores.

Lliteras, originaria de Guadalajara, puntualizó que no se encuentra enfocada en amoríos y solo existe una hermosa amistad entre ella y Joe Joe.