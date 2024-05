Madre de Lupillo Rivera se va en contra de Maripily Rivera por su triunfo en “La Casa de los Famosos 4”

El pasado 20 de mayo, Puerto Rico y muchos fanáticos en el mundo, celebraron el triunfo de Maripily Rivera, quien se coronó como la reina absoluta de “La Casa de los Famosos 4”. Sin embargo, no todos sus compañeros están contentos con esto, en especial Lupillo Rivera, con quien tuvo fuertes enfrentamientos, lo que provocó la ira de su madre, Rosa Rivera.

La progenitora del cantante no dudó en darle hasta con el tobo a la boricua, y al finalizar el show, el cual acumuló 2 millones de televidentes en la final, gritó: “Todo está arreglado. Fraude”. Posterior a ello, Rosa reveló que, desde el principio sabía que su hijo no se quedaría con el maletín de 200 mil dólares en efectivo.

Rosa Rivera no perdonó a Maripily

En su canal de YouTube, “La Gran Señora” como es su apodo, publicó un extenso video en el que explica que, siempre supo que Lupillo no se quedaría con el trono del polémico reality, así como también aseguró que, lo difamaron dentro de la mansión.

“Yo desde el principio supe que él no iba a ganar porque desde que entran a la casa tienen su ganador, desde que entran ya lo tienen. Esperemos en Dios que no le vaya mal en los conciertos con toda la mala publicidad que le dieron, esperemos que esté bien”, expresó Doña Rosa.

En el relato, opinó sobre el comportamiento de Maripily: “era un infierno, yo creo, vivir con esa mujer a un lado en el cuarto y por eso para mí es un ganador, porque aguantó bastante porque yo le hubiera dado con un sartén, yo sí. Pero bueno no todo el tiempo se gana”.

En sus declaraciones, Rosa insinuó que hubo mano negra en el resultado, pues según las encuestas que le mostraron, su hijo Guadalupe iba punteando. “Le enseñaron una cosa de Telemundo, una encuesta, de cómo iba Lupe, cómo iba Maripily y cómo iban todos. Trabajaba en Telemundo. ¿Quién es? No sé, no la conozco. Dijo ‘mire, no se preocupe, hay que seguir votando, pero Lupillo va arriba’. Entonces toda la gente se hizo la idea de que Lupillo era el ganador”, agregó.

Recordemos que, para la final existía una fuerte tensión entre Lupillo y Maripily, quienes protagonizaron varias discusiones dentro de la casa, por lo que la competencia era aún más fuerte. No obstante, ‘el huracán boricua’ se apoderó del primer lugar, mientras que el mexicano Rodrigo Romeh quedó de segundo y el cantante ocupó el tercer eslabón.