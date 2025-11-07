Artista de Netflix vive momentos mágicos en Venezuela ¡Bienvenido!

Suscríbete a nuestros canales

Un momento de pura diversión y relajación se encuentra viviendo el actor español Pedro Alonso, en Venezuela. El artista que trabaja en la serie de Netflix “La casa de papel”, fue captado en un video en el Amazonas, explorando los ríos, colores, paisajes y gastronomía del imponente lugar.

Llegada a Venezuela

En el video que corre en las redes sociales, aparece Pedro muy sonriente disfrutando de un río, en la compañía de amigos.

Todo un acontecimiento que los venezolanos han aplaudido y le han dado la bienvenida al país al artista a través de bonitos mensajes.

El hombre que dio vida al personaje de Berlín en la serie de Netflix, aparece en el clip muy sonriente y feliz por darse un chapuzón en el cristalino río.

Vínculo con el país

Aunque el actor no ha compartido en redes sociales su estadía en Venezuela, en una entrevista que realizó hace tiempo, dijo que tiene un vínculo muy grande con el país ya que su padre vivió por 18 años en el estado Nueva Esparta.

El actor definió en la conversación a Venezuela como el país de “un mundo nuevo y tropical donde era posible soñar con cualquier cosa”.

Las declaraciones en su momento hicieron despertar comentarios para Pedro, por el cariño para la nación sudamericana.