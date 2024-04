Arcángel vuelve a la carga y envía un amenazador mensaje a Anuel AA

Todo indica que entre los reggaetoneros Anuel AA y Arcángel no hay tregua que valga. Su riña mediática comenzó con el lanzamiento de “Feliz Navidad 8” de ‘Papi Arca’, el 11 de diciembre de 2023. Como respuesta a la batuqueada que le dieron, el puertorriqueño estrenó "Glock, glock, glock", otros diez minutos de batalla esta vez para el estadounidense.

En esa canción, Anuel tocó fibras al nombrar al hermano del estadounidense que murió hace dos años y a la misma madre del reggaetonero. Asimismo, el boricua destacó que, Austin Santos (nombre real de Arcángel), depende del éxito de Bad Bunny.

Con "Narcan", 'La Maravilla' le volvió a decir sus verdades al dueño del éxito "Mejor que yo", lo que significó que el puertorriqueño lo contraatacara con "Arcángel es chota", un nuevo tema que vio luz la noche del 19 de diciembre y tiene una duración de diez minutos. Pero aquí, no solo le tiró a Arcángel, sino que aprovechó de salpicar a Cosculluela, en una frase que usó como referencia: "Van pa'l retiro Santa Claus y el duende".

Arcángel vuelve a tirarle al ex de Karol G

Meses después, el ‘Doble A’ buscó otra pelea y nombró al cantante de “Tengo ganas de ti” en su nuevo tema “No te quieren conmigo”. “Sé que te encharca, cuando te rompo como le rompí el c*lo a Arca”, se escucha en el fragmento. Ni corto ni perezoso, Austin decidió responderle a su detractor y no le tembló el pulso para dejarlo por el suelo delante del público.

“Todo el mundo sabe que a ti se te rompió tu c*lo a diestra y siniestra, hijo de la gran p*%4. Vamos a llevarlo personal. Porque tú te metes en canciones de que ya los chamaquitos pegaron. Tus canciones tirándome a mí fueron una mier$#@, hijo de la gran p… Tú eres una basura”, respondió Santos.

En pleno show, Arcángel continuó: “Vamos a llevarlo a donde tú quieras porque tú me tienes cansado a mí, cabr*n, todo el tiempo hablando mierd$#*. Esto va a salir en internet mañana y esto es lo que yo quiero que pase. Este hijo de la gran p*ta está involucrando a otros cabron$# que no tienen valor para decirle a él ‘Cabr*n, es mi canción. Tú no vas a tirarle a Arcángel’”.