Arcángel pierde el control y agrede a uno de sus trabajadores (+Imágenes)

El cantante estadounidense, Arcángel, se encuentra en el ojo del huracán luego que saliera un video en el que se le ve muy agresivo durante un show. Todo ocurrió cuando el artista se encontraba dando un concierto en Paraguay, y mientras intentaba cantar uno de sus temas, su DJ no le siguió al ritmo, desatando la furia de Arcángel.

“¡Párame la pu$# canción!”, gritó el cantante evidentemente molesto. Posteriormente, se dirigió hacia la consola, soltó con rabia el micrófono y lanzó su sombrero al suelo. Antes de bajarse del escenario, ‘La Maravilla’ lanzó un pote de agua que seguramente iba dirigido a su empleado, y luego prefirió desaparecer por un rato.

La algarabía del público no se hizo esperar y comenzaron a gritar para que el intérprete de “La Jumpa” volviera a tarima. Sin embargo, esto no fue muy bien visto por otras personas que alegan que, tuvo una mala reacción y no debió comportarse de esa manera frente a todos.

Arcángel no le da tregua a Anuel AA

Todo indica que entre los reggaetoneros Anuel AA y Arcángel no hay tregua que valga. Su riña mediática comenzó con el lanzamiento de “Feliz Navidad 8” de ‘Papi Arca’, el 11 de diciembre de 2023. Como respuesta a la batuqueada que le dieron, el puertorriqueño estrenó "Glock, glock, glock", otros diez minutos de batalla esta vez para el estadounidense.

Con "Narcan", 'La Maravilla' le volvió a decir sus verdades al dueño del éxito "Mejor que yo", lo que significó que el puertorriqueño lo contraatacara con "Arcángel es chota", un nuevo tema que vio luz la noche del 19 de diciembre y tiene una duración de diez minutos.

Meses después, el ‘Doble A’ buscó otra pelea y nombró al cantante de “Tengo ganas de ti” en su nuevo tema “No te quieren conmigo”. “Sé que te encharca, cuando te rompo como le rompí el c*lo a Arca”, se escucha en el fragmento. Ni corto ni perezoso, Austin Santos decidió responderle a su detractor y no le tembló el pulso para dejarlo por el suelo delante del público.

“Todo el mundo sabe que a ti se te rompió tu c*lo a diestra y siniestra, hijo de la gran p*%4. Vamos a llevarlo personal. Porque tú te metes en canciones de que ya los chamaquitos pegaron. Tus canciones tirándome a mí fueron una mier$#@, hijo de la gran p… Tú eres una basura”, respondió Santos.

En pleno show, Arcángel continuó: “Vamos a llevarlo a donde tú quieras porque tú me tienes cansado a mí, cabr*n, todo el tiempo hablando mierd$#*. Esto va a salir en internet mañana y esto es lo que yo quiero que pase. Este hijo de la gran p*ta está involucrando a otros cabron$# que no tienen valor para decirle a él ‘Cabr*n, es mi canción. Tú no vas a tirarle a Arcángel’”.