Actor mexicano habla del atropello de Telemundo que lo llevó a retirarse de la actuación

Han sido muchos los artistas que en las últimas semanas se han manifestado en contra de Telemundo, alegando que, la reconocida planta televisiva no valora a su personal y constantemente recibían ataques por parte de su directiva, la cual solo tenía como objetivo deshacerse de ellos de la peor manera.

Entre los afectados se encuentra el modelo y actor, José Luis Reséndez, quien en el 2018 anunció que se retiraba de la televisión en protesta por el maltrato que recibió en la mencionada cadena de televisión, donde formó parte de exitosas novelas como “Corazón Valiente”, “Señora Acero” y “Dama y Obrero”. Fue mediante su canal de YouTube que dio la sorprendente noticia.

“Hoy 14 de octubre, día de mi natalicio, anuncio oficialmente mi retiro de la televisión abierta mexicana como protesta ante semejante abuso y les pido a mis seguidores que si quieren apoyar me apoyen con el hashtag #eltalentovale. Es muy importante. No solamente son los derechos de nosotros los actores y actrices que estamos muy desprotegidos sino de todos los trabajadores que sufren de este tipo de abuso por parte de las empresas y no son recompensados”, comentó.

“Con respecto al asunto relacionado con mi abrupto e injustificado retiro de la serie Señora Acero 5 y Telemundo NBC se pueden leer algunos comentarios hacia mi persona como: ‘andas ardido’, ‘se le subió’, ‘ya supéralo’… Solo para aclarar, todas esas cosas son falsas. Es muy diferente a lo que en realidad estoy haciendo que es una protesta para defender mis derechos”, agregó.

En el comunicado, Reséndez también se mostró indignado por no haber recibido pagos por un año y a un día de retomar las grabaciones, la producción le dijo que ya su participación no era requerida. “Como decimos en México: ‘son mamadas’”, continuó el actor.

Sin piedad a Telemundo

José Luis acusó sin pelos en la lengua al canal de explotar a sus trabajadores. “En Latinoamérica es bien sabido, pero nadie se atreve a decir nada, que los monstruos televisivos quieren tener el control absoluto de todo, pisoteando al medio artístico apretando demasiado sus propuestas, no importándoles absolutamente nada”, rechazó.

Por otro lado, indicó que, fue vetado de Telemundo y le cerraron las puertas en otras empresas por la supuesta campaña de desprestigio que sacaron en su contra. “Después vienen campañas malintencionadas de que soy un drogadicto, un alcohólico. Soy un ser humano real, honesto. Soy una persona muy transparente, muy profesional. A las pruebas me remito, voy y me hago el antidoping”, comentó en el 2021.