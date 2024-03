Adamari López habla sobre el “abuso” que vivió en Telemundo

En una nueva entrega de “Desiguales” programa que conduce la puertorriqueña Adamari López junto a la Dra. Nancy, Amara La Negra, Karina Banda y Migbelis Castellanos, la boricua contó el supuesto "tocamiento indebido” que enfrentó en su anterior trabajo, cuando formaba parte de las filas de Telemundo, canal del que salió de manera abrupta en el 2023.

En medio del debate sobre los trabajos tóxicos, las conductoras emitieron su opinión y cuando fue el turno de “La Chaparrita de Oro”, recordó el momento cuando la llamaron de Recursos Humanos para preguntarle si quería denunciar a su compañero por lo que se estaba comentando en los pasillos, sobre el presunto “agarrón de nalgas”.

Esto sucedió cuando López se fotografió con un animador que no estaba con ella en el matutino pero sí era nómina de la famosa cadena televisiva, en ese momento el caballero habría puesto su mano en el trasero de la conductora, por lo que el canal estaba decidido a deshacerse de él por tal “abuso”.

“Un compañero de trabajo que no estaba en mi mismo show nos tomamos una foto, tenemos una muy buena relación y ese compañero me puso la mano en una parte que parecía que me estaba tocando la nalga, pero no me la estaba tocando”, indicó la puertorriqueña. Además, aclaró que no fue ella quien se quejó con el mencionado departamento de Telemundo.

“Otra persona de la misma empresa fue y dijo: ‘es que él le estaba tocando y eso se ve muy mal’. Nos llevaron a los dos a recursos humanos, a mí para ver si yo quería denunciar a mi compañero y a él por haberme supuestamente tocado indebido”, agregó.

¿Cuál fue la verdad de los hechos?

En el relato, Adamari aseguró que el acusado no era un irrespetuoso y era buena persona. “Ni siquiera era que yo había hecho una queja, alguien la había hecho por mí. Y yo dije que yo me sé defender solita, a mí nunca nadie me había faltado el respeto y que me parecía que él era muy buen compañero y que no había hecho ninguna de las cosas que la otra pensaba que había hecho”, continuó.

Para concluir, López resaltó que afortunadamente no pasó a mayores y que el hombre en cuestión quedó muy afectado luego de eso. “Yo no iba a perjudicar a un compañero que no estaba haciendo nada mal, y el pobrecito se quedó como que no sabía ni qué hacer, después no me quería ni tocar”, puntualizó la también actriz.