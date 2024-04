María Celeste Arrarás se sincera sobre cómo la echaron sin compasión de Telemundo

Han pasado varios años desde que la presentadora puertorriqueña María Celesta Arrarás fue sacada del programa al que por años le dedicó gran parte de su vida, “Al Rojo Vivo” de Telemundo, un espacio informativo con el cual llevó a los hispanos en Estados Unidos, toda la información local e internacional.

La periodista ganadora de tres premios Emmy aprovechó una entrevista para el programa “Desiguales” de Univisión para compartir con el público momentos de su vida personal y laboral, entre ellos como lidio con la rabia, tras la decisión de la cadena, a quien le había ofrecido esfuerzo y dedicación.

“No sentí ni pizca de rabia, ¿Por qué?, porque yo entendí primero que nunca me vi como víctima, nunca me lo tomé personal. Entendí que la decisión que tomó la empresa fue inmediatamente después de la pandemia, cuando debido a problemas financieros que enfrentaron se vieron obligados a recortar”, manifestó María Celeste.

En este sentido, la boricua afirmó que tenía un salario muy grande y se necesitaba cortar de personal para abastecer a otros. Igualmente, compartió una anécdota de como su familia la recibió en casa pensando que estaba destrozado por la salida de Telemundo.

“Estoy tranquila, cuando llegué a la casa mis hijos me estaban esperando con una cena, con vino para que me relajara y yo llegué como si nada. Y ellos me dejaron todos los platos sucios para que los lavara”, aseveró de manera jocosa Arrarás.

Por dos décadas la presentadora sostuvo una gran relación con el público latino y una gran conexión con su compañera Myrka Dellanos, quien hoy sigue en Telemundo, con el programa “La Mesa Caliente”.