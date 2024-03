A propósito de la Semana Santa, Daddy Yankee lanza una canción cristiana

En el mes de diciembre, el cantante puertorriqueño Daddy Yankee le dijo adiós a los escenarios y a su etapa como reggaetonero, la cual lo llevó a convertirse en el máximo exponente del género por más de dos décadas. ¿Su motivo? Decidió andar por los caminos de Cristo y continuar con su fe.

"Me di cuenta de algo que dice la biblia, 'De qué le vale al hombre tener algo en el mundo entero, si pierde su barco', por eso esta noche no me avergüenzo en compartir con el mundo entero que Cristo vive en mí", fueron las palabras de 'El Cangri' al cerrar su show el cual llamó "La Meta".

Desde entonces, el artista estuvo alejado de la música y se dedicó a asistir a las iglesias y predicar la palabra, tal como lo vimos a principios de este mes en un templo de su país natal. “Su palabra dice que él es la vida y toda la creación subsiste por el poder de Cristo… Aún aquellos que rechazan a Dios, reciben su sustento”, señaló en un discurso que dio en la Iglesia Refugiados en su Presencia.

Su nuevo tema en honor a Cristo

Este viernes Santo, el boricua estrenó su primer tema dedicado al señor titulado "Donante de Sangre", en el cual destaca la importancia que tienen los valores como la fe, la gratitud y la humildad, por encima de la banalidad del dinero, ego y fama. "Yo fui sano por su sangre, libre camino por su sangre, soy diferente a lo que era antes", se le escucha decir a Yankee.

'The Big Boss' hizo el anuncio a través de sus redes sociales, en las que manifestó sentirse feliz por estrenar una canción de este tipo, pues siempre soñó con hacer un lanzamiento "en el día más importante de la humanidad". "Gracias Dios por concederme la oportunidad de honrarte frente al mundo. Amén", expresó.

Hasta el momento, la canción acumula en YouTube más de 300 mil visualizaciones y sus fanáticos han manifestado su respaldo a Daddy. En las cajitas de comentarios, sus seguidores han alabado su nueva decisión y cómo busca dejar en alto sus creencias por encima de lo que era antes de retirarse de la música.

Daddy Yankee se une a otros intérpretes del género que abandonaron el perreo y los espectáculos para seguir el Evangelio, como Héctor "El Father", Voltio, Gocho, Farruko, Larry Over, Jomar "El Caballo Negro" y El Sica, entre otros.