Mira la cartelera completa de la velada Cuello vs Ríos (En Vivo por Meridiano TV)

La ciudad de Bengasi, en Libia, será sede este viernes 8 de agosto de 2025 de una de las veladas más prometedoras del calendario internacional de boxeo. Con Mirco Cuello y Sergio Ríos como protagonistas del combate estelar por el título mundial interino pluma de la AMB, la cartelera incluye varios enfrentamientos de alto nivel que garantizan una jornada vibrante desde el primer campanazo.

Todos los combates de Cuello vs Ríos: una cartelera explosiva

La función contará con cinco peleas profesionales, todas de gran atractivo por la calidad de los contendientes y lo que hay en juego. A continuación, el desglose completo:

Albert Ramírez vs. Jerome Pampellone – Peso semipesado

Duelo clave para definir un futuro retador al título. Ramírez, con fuerte pegada, se mide a un boxeador técnico y veloz como Pampellone. Sofiane Oumiha vs. Francisco Fonseca – Peso ligero

Oumiha, medallista olímpico, enfrentará a Fonseca, un rival con experiencia mundialista que busca dar el golpe. Mike Pérez vs. Christian Fabián Luis – Peso crucero

El cubano nacionalizado irlandés, Pérez, regresa al ring ante un oponente argentino que busca dar la sorpresa. Josué Francisco Agüero vs. Diego Ortiz Alemán – Peso súper pluma

Dos jóvenes invictos se enfrentan en lo que promete ser una guerra de estilos y ambiciones. Mirco Cuello vs. Sergio Ríos – Título mundial interino pluma de la AMB

El combate estelar de la noche. Cuello (15-0, 12 KOs) buscará confirmar su gran presente ante Ríos (19-0, 7 KOs), un zurdo incómodo que llega invicto y motivado.

Horario de transmisión y canales disponibles

La transmisión en Venezuela estará a cargo de Meridiano Televisión, que comenzará a emitir la cartelera a partir de las 12:30 p.m. Las peleas podrán disfurtarse tanto en señal abierta como alta definición a través de plataformas de streaming como Inter GO, Simpleplus y Netuno