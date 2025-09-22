Venezolana Jimena Domínguez reescribe la historia en el Campeonato Sudamericano de Gimnasia Rítmica

Suscríbete a nuestros canales

La gimnasia rítmica venezolana tuvo este fin de semana uno de sus puntos más altos, gracias a la participación de la joven, Jimena Domínguez, quien tuvo una brillante actuación en el Campeonato Sudamericano de la disciplina.

Cuántas medallas logró Jimena Domínguez

Domínguez de tan solo 15 años de edad logró llevar la bandera de Venezuela a los más alto del podio del Sudamericano y quedarse con la medalla de oro en la categoría senior all round individual, con ello demostró una combinación perfecta de disciplina deportiva y la gracia de la danza.

"Cuando comencé a practicar para la competencia tuve muchos nervios. Aunque siempre dije que quería llevar alto, no me imaginaba quedar como campeona en mi primera vez compitiendo en una categoría adulta", dijo la joven al medio venezolano El Diario. La competencia, celebrada en Cochabamba, Bolivia, marcó su debut en la categoría senior.

Además de su histórica medalla de oro, Domínguez consiguió otras cuatro medallas de bronce en la misma competición en las finales de aro y mazas.

Próximos compromisos para Domínguez

La venezolana ahora viajará a la ciudad de Valencia, estado Carabobo, donde participará en el Campeonato Élite en el Club San Diego de gimnasia rítmica.

Luego regresará a Estados Unidos, donde hace vida, donde comenzará una nueva ronda de entrenamientos y rutinas para prepararse para competir en los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho (Perú) desde el 22 de noviembre hasta el 7 de diciembre de 2025.

Asimismo, su desempeño ya le empieza abrir paso de cara a los clasificatorios y Panamericanos de la especialidad, eventos donde podría lograr el cupo para representar a Venezuela en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.