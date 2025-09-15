Venezuela se afianza como potencia sudamericana en gimnasia rítmica

Suscríbete a nuestros canales

El recién culminado Sudamericano Senior de Gimnasia Rítmica Cochabamba 2025 dejó buenas sensaciones para este deporte en Venezuela, luego de la excelente presentación de nuestra delegación que venció los 2.500 metros sobre el nivel del mar.

Venezuela ganó 20 medallas divididas en 3 de oro, 8 de plata y 9 de bronce, cuestión que la colocó entre las tres mejores, en una dura pugna con Argentina durante una competencia dominada ampliamente por Brasil.

Las gimnastas comenzaron a sumar preseas desde el primer día, tanto individual como colectivo, tras un gran trabajo de preparación y aclimatación a la altura de Bolivia.

La justa tuvo competencias en la categoría Senior 13 años, así como en las de Senior A y Senior élite. En todas Venezuela ganó preseas.

Entre las hazañas están la de Jimena Domínguez, quien logró la primera dorada al coronarse en el All Round del Senior Elite con una puntuación acumulada de 99.100. Con ello se convirtió en campeona absoluta de la rama individual.

Venezuela gana medallas de oro, plata y bronce

Domínguez es la primera venezolana que logra este título y con ello abrió el rumbo a la lluvia de medallas que, más adelante, sus compañeras lograron.

Las victorias continuaron con las doradas del conjunto de cinta en Senior Élite, compuesto por Gabriela Rodríguez, Kaily Ramírez, María Escobar, Mariana Dona y Samantha Rojas, tras lograr puntuación de 17.350.

Este mismo grupo ganó la segunda de oro en la modalidad 3 balones 2 aro con registro de 20.000, en una clara demostración de poder venezolano en las pruebas por equipo.

Otras dos medallas de plata ganó el trío de pelota en Senior A, efectuado por las gimnastas del club Hermanas Cortez y dirigidas por su entrenadora Paola Cortez.

El grupo compuesto por Sofía Montilla, Valeria Pérez y Wilmerys Valera logró puntuación de 15.800 en una dura pelea con Brasil que ganó la justa con 17.100.

El trío de Hermanas Cortez también ganó otra plata en la sumatoria que hizo con el dúo de pelota para obtener al segundo lugar, también detrás de las brasileñas.

En Senior A, Kamila Villabona y María Angélica Rivas se llevaron el bronce en el dúo de mazas con 16.600.

La victoria en tríos de balón se extendió a la categoría Senior Élite con la medalla de plata ganada por Angélica Briceño, Betania Melillo y Kamila Regardis, quienes totalizaron 16.650.

En la categoría menor, la de 13 años, Fiorella Varesano y María Gabriela Salas lograron la plata en el All Round, gracias a otra plateada de Varesano en mazas y a dos de bronce de Salas en aro y cinta.

La actuación de los equipos Senior se unen al trabajo del juvenil (Junior) que se prepara para el Suramericano de la categoría a efectuarse en Misiones, Argentina entre el 27 de octubre y 3 de noviembre.