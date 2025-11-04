Un campeón de Corea a la LVBP: William Cuevas se une a La Guaira

Suscríbete a nuestros canales

El lanzador derecho William Cuevas está de regreso a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) tras nueve años de ausencia. Los Tiburones de La Guaira anunciaron este martes la importante incorporación del experimentado jugador para reforzar su rotación a partir de la cuarta semana del campeonato 2025-2026.

El derecho, de 35 años de edad, no lanzaba en la pelota rentada venezolana desde la temporada 2015-2016 con el propio conjunto litoralense, en la que tuvo una actuación destacada.

Carrera en Corea y en EEUU

Su trayectoria reciente es notable. Cuevas viene de mantenerse activo en la Organización Coreana de Béisbol (KBO), donde es un lanzador muy reconocido. Su más reciente paso antes de regresar a Venezuela fue con los KT Wiz, equipo con el que tuvo dos etapas y se convirtió en un héroe de la Serie Coreana de 2021.

Antes de su extensa y exitosa carrera en Asia, Cuevas también tuvo experiencia en la pelota organizada de Estados Unidos, siendo parte de la filial Triple-A de los Dodgers de Los Ángeles, Oklahoma City, en 2023. Además, sumó 13 apariciones en las Grandes Ligas entre 2016 y 2018 con los Medias Rojas de Boston y los Tigres de Detroit, en las que laboró 22.1 entradas con una efectividad de 8.06.

Sus Números Más Recientes en la LVBP

En temporada 2015-2016, el derecho tuvo marca de seis victorias sin derrota en 11 aperturas con una efectividad de 2.08; en 60.2 tercios de entradas lanzadas, permitió 43 imparables, 14 carreras limpias, un jonrón, otorgó 16 boletos y ponchó a 58 rivales para un whip de 0.97.

El regreso de William Cuevas inyecta experiencia, calidad y trayectoria de Grandes Ligas y Asia a la rotación de los Tiburones, quienes buscan consolidar su posición en la tabla.