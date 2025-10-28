Tiburones de La Guaira afilan sus dientes con importantes incorporaciones

Suscríbete a nuestros canales

Los Tiburones de La Guaira arrancan una semana más en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y, para ello, han realizado distintas modificaciones en su roster en pro de mejorar su productividad al encontrarse con cuatro triunfos y cinco derrotas en lo que va de campaña.

En este sentido, entran a la nómina el capitán Alcides Escobar y el grandeliga Luis Matos, al igual que un Juniel Querecuto que disputará su primera temporada desde el arranque con los litoralenses.

De hecho, los dos primeros forman parte del lineup del elenco que dirige Gregorio Petit para el compromiso de este martes ante Bravos de Margarita. También se incorporaron los lanzadores dominicanos José Geraldo y Yerlin Rodríguez y el venezolano Eduardo Paredes.

Por otra parte, salen del roster semanal de la novena escuala el receptor José Córdova, el infielder Miguel Hernández, el jardinero Carlos Tocci y los lanzadores Nelvis Ochoa, Keywill Cedeño e Igor Gil.

Destaca la salida de Tocci, quien disputó seis de los primeros nueve juegos con Tiburones, aunque con solo siete turnos a la ofensiva, promediando .286 producto de dos imparables, ambos extrabases. Además, recibió un boleto y anotó una carrera.