¡Su hogar! Víctor Davalillo quería ser despedido en el Estadio Universitario de la UCV (+Video)

El homenaje a Víctor Davalillo en el Estadio Universitario de la UCV reunió a algunos ex peloteros que se acercaron a despedirse por última vez de "Vitico". Luis Sojo, Ozzie Guillén y Omar Vizquel fueron algunos de los que se acercaron hasta la antigua casa de los Leones del Caracas para decir adiós al zuliano.

Otro de los presente fue Mike Pérez, viejo conocido de la pelota venezolana, y quien aprovechó la oportunidad para hablar sobre Davalillo y lo que significó para el béisbol criollo. Pérez conversó con Meridiano y destacó que "Vitico" fue un hombre de béisbol y el más grande pelotero de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Una leyenda

Pérez comentó que pudo compartir en muchas ocasiones con Davalillo y que era una excelente persona, Además, destacó sus cualidades como bateador y por las cuales impuso el récord de más hits en la historia de la LVBP. "El más grande bateador que ha dado Venezuela en la LVBP. Se va una leyenda, un nombre que no regresa. Sí, hay generaciones de relevo, pero sus 1.505 hits son parte de la historia", expresó.

"Son parte de los que abrieron el camino a los que estamos hoy en día en esto. Pude compartir mucho con él, actos en vida, tuve la oportunidad con el ok de la Liga Venezolana y con la presidencia de los Leones del Caracas que lanzara la pelota en su última final viendo a sus Leones del Caracas", agregó Pérez, quien fue el encargado de que "Vitico" pudiera estar presente en la última final de la LVBP donde los Leones del Caracas se impusieron a los Tiburones de La Guaira y sumaron su título 21 en su historia.

"También tenemos una gorra de ese campeonato 21. Pude llevar tanto a Lezama como a "Vitico" a esa gran Serie del Caribe en el Estadio Monumental, pero él siempre, desde ese mismo momento, decía: 'yo no quiero que me despidan allá, quiero que me despidan donde yo jugué'. Sin embargo, se la gozó cuando él estuvo lanzando esa pelota en el juego y veía ese estadio era una cosa increíble", comentó Pérez, quien aseveró que, pese a mostrarse impresionado por lo imponente del Estadio Monumental "Simón Bolívar", en La Rinconada, "Vitico" se mantuvo firme con su deseo de recibir un homenaje en el Estadio Universitario debido a que fue donde jugó todas sus temporadas con Leones y donde se erigió como el mejor pelotero de esa franquicia y del país.