LVBP: "Ozzie" Guillén: "Ganar con Tiburones es más importante que ser campeón de Serie Mundial"

Después de 38 años sin saber lo que significa levantar un trofeo de campeón, los Tiburones de La Guaira derrotaron (3-0) en el quinto juego de la Gran Final a los Cardenales de Lara para cerrar la eliminatoria 4-1 y asegurarse ser los representantes de Venezuela en la Serie del Caribe Miami 2024.

"Ozzie" Guillén, la mente maestra detrás del anillo escualo, se notó bastante emocionado cuando declaró a la prensa en medio de la efusiva celebración de su escuadra.

"Antes creia en Dios, pero después de esto cómo no hacerlo", expresó Guillén en un tono bastante emotivo. "Todos los cocases hicieron su trabajo, una muestra de eso es lo que se vio en el terreno de juego".

La ofensiva de La Guaira respondió sobremanera en la Serie Final con un promedio de bateo de .300, seis jonrones, 31 carreras impulsadas y 17 extrabases con .858 de OPS.

"Significa mucho para mí y para mi familia. Acuérdate que la última vez que estuve aquí salí por la puerta de afuera y ahora Dios me dio la oportunidad de estar con este grupo de muchachos que sacaron la cara", enfatizó el exmanager de los Medias Blancas de Chicago.

Antes de encarar una nueva etapa con la organización litoralense, "Ozzie" acumulaba cuatro zafras como timonel de Tiburones en años pasados y dejó registros negativos de que tiene récord de 82-105.

"Pensé que no iba a volver a vestir el uniforme de Tiburones. La primera vez no me fue bien y no me fui de la mejor manera. Aquí estoy hoy, campeón", expresó orgullosamente.