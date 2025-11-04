Nestlé la saca de jonrón con el impulso de SAVOY® y MAGGI® al béisbol criollo

Suscríbete a nuestros canales

Caracas, octubre de 2025 - Nestlé Venezuela, a través de sus reconocidas marcas SAVOY® y MAGGI®, llena de sabor la temporada de béisbol 2025-2026. Desde hace años, la empresa impulsa el deporte nacional mediante el patrocinio de diversos equipos y disciplinas. En los últimos tres años ha dicho presente en el béisbol, celebrando actividades como la Copa Nestlé Savoy, un evento diseñado para convertirse en una experiencia de disfrute familiar. Este año, se llevará a cabo el 9 de noviembre en el Estadio Monumental Simón Bolívar, durante el esperado encuentro entre Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes.

SAVOY®, la marca embajadora del Sabor Venezolano® dice presente esta temporada de béisbol patrocinando a los Cardenales de Lara, Leones del Caracas, Navegantes del Magallanes y Tiburones de La Guaira. La marca embajadora del Sabor Venezolano® se suma nuevamente a la celebración de la pelota criolla con distintas actividades a lo largo de la temporada. Recientemente, dio inicio al “Play Ball” con la Copa Nestlé Savoy inaugural en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Lara, durante el partido entre Cardenales de Lara y Tigres de Aragua, en el que resultaron victoriosos los visitantes.

“SAVOY® ha estado conectada con los venezolanos por casi 85 años. No hay nada que nos represente más que el sabor que nos une y las tradiciones que compartimos. El béisbol es parte de nuestra identidad cultural, y estar presentes en esta temporada nos permite seguir fortaleciendo ese vínculo emocional con las familias. Tanto SAVOY® como la Liga Venezolana de Béisbol Profesional son embajadores del talento y la pasión que caracterizan a nuestro país. Celebramos juntos cada jugada, cada victoria y cada momento que nos llena de orgullo, con el sabor que nos identifica como venezolanos”, expresó Daniela Serpa, Directora de Negocios de Confites en Nestlé Venezuela.

Por su parte, MAGGI®, la marca líder en el mundo culinario de Nestlé Venezuela llega a la LVBP como el cubito y la sopa oficial de la liga. A través de su campaña “La Sazón de lo Nuestro”, MAGGI® acompaña a la fanaticada venezolana promoviendo el disfrute de esta temporada, junto a esa sazón que ha pasado de generación en generación, como la pasión por el béisbol. Además, la marca está apoyando a las Águilas del Zulia, Bravos de Margarita, Leones del Caracas y Cardenales de Lara en su camino al round robin 2025-2026.

“En MAGGI®, creemos que la sazón y el béisbol tienen el poder de unir a las familias, y por eso apostamos por estar presentes en los momentos que generan orgullo y emoción. Esta alianza con la LVBP nos permite seguir construyendo cercanía con nuestros consumidores, desde la cocina hasta las gradas, celebrando juntos lo mejor de nuestra cultura”, expresó Antonio Sánchez, Director de Negocios de Alimentos, Bebidas y Nestlé Professional.

Por tercera ocasión, Nestlé celebrará la Copa Nestlé Savoy, un evento que se ha convertido en símbolo de tradición y encuentro familiar. La edición 2025 se llevará a cabo el 9 de noviembre en Caracas, durante el esperado enfrentamiento entre los eternos rivales. Los asistentes al Estadio Monumental Simón Bolívar podrán disfrutar de degustaciones, dinámicas y actividades para toda la familia, promovidas por Nestlé y sus marcas: CERELAC®, NESTEA®, NESCAFÉ®, KITKAT®, MAGGI® y SAVOY®. Para conocer más visite www.nestle.com.ve o consulte las redes sociales: @nestlecontigo, @savoynestle y @maggivenezuela.