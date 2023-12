LVBP: Wilson Ramos explica qué significa "Máquina de Guerra", el nuevo grito de Bravos (+Video)

Estadio Monumental "La Rinconada".- Los Bravos de Margarita siguen mejorando su juego y, luego de un atropellado inicio de zafra, se ubican en la tercera posición de la tabla de clasificación de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, con un equipo balanceado entre juventud y experiencia.

Uno de los líderes del conjunto insular es Wilson Ramos, receptor con una larga trayectoria en las Grandes Ligas y en la pelota criolla, y es una de las voces dentro del dogout del mánager José Moreno. Su veteranía lo ha convertido en uno de los ejemplos para los jugadores más jóvenes y ha visto como la novena margeriteña se ha afianzado como una de las ofensivas más potentes del torneo.

Ramos habló en exclusiva con Meridiano y comentó que una de las claves del repunte insular y cómo la armonía dentro del clubhouse ha impactado positivamente para que Bravos solo esté por debajo de Cardenales de Lara y Leones del Caracas.

Foto: Manuel Gil

"Máquina de Guerra"

En las primeras semanas de competición, el equipo de la isla estuvo ubicado en los últimos lugares de la tabla y una de las principales falencias era el pitcheo. Sin embargo, Moreno y su cuerpo de lanzadores han sabido darle la vuelta a la situación e ir mejorando este aspecto para poder competir dentro del torneo.

Ante esto, Ramos, uno de los receptores del equipo, destacó que los propios peloteros eligieron una frase específica como un mensaje motivacional para poder salir al campo cada día y dar el 100% de cada uno de ellos. "Máquina de Guerra. Ahí lo dice atrás mi camisa y por eso decimos así. Hemos sido aguerridos, no hemos bajado la cabeza y, sobre todo, la unión que hay eso, de verdad, ha hecho mucho en este grupo", dijo.

"La unión que tenemos, las ganas que tienen los muchachos de mejorar, de salir al terreno y dar lo mejor es algo que nos ha hecho levantar. Hemos tenido uno que otro pelotero que ha estado mal ofensivamente, pero tenemos el apoyo de cada uno de nosotros para levantarnos, lo mismo con el pitcheo y, de verdad, que los muchachos han sabido hacer los ajustes para mejorar y hemos tenido muy buenos resultados estas últimas semanas", aseguró el receptor.

La voz de la experiencia

Dentro del vestuario insular, Ramos es uno de los más experimentados y aprovecha eso como una herramienta que lo ayude a conectar con los peloteros más jóvenes del equipo para que estos puedan dar lo mejor de cada uno por el bien común. "Lo he hecho desde el principio de temporada, desde las prácticas, hablar con ellos, aconsejarlos. Sé que no es fácil estar en el montículo y hacerlo al 100% bien porque todos fallamos, no somos perfectos, pero a la hora de esas fallas que tenemos es bueno un consejo, un soporte, un apoyo, que venga de cualquier pelotero con experiencia", aseveró.

"Yo lo he sabido hacer desde que empezó la temporada. A los muchachos les gusta oírme, han sabido tomar mis consejos de muy buena manera y yo pienso que eso es lo que los ha hecho a ellos mejorar y tener más confianza. No todos me chequean casi cuando yo estoy detrás del plato y eso es algo muy importante para mí porque he tratado de hacer las cosas bien. Esa comunicación entre pitcher y catcher es muy importante", puntualizó Ramos sobre su trabajo como unas de las voces con mayor relevancia dentro del dogout insular y la importancia de tener la capacidad de compartir su experiencia con los peloteros con menor recorrido profesional.