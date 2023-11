LVBP: Tiburones y Tigres sacuden el mercado con un mega cambio (+Detalles)

Tiburones de La Guaira y Tigres de Aragua, han sacudido el mercado de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), en la quinta semana de competencia de la temporada 2023-2024.

Los bengalíes han anunciado, mediante su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter), que reciben a los jugadores Ángel Aguilar (IF), Leobaldo Cabrera (OF), Ezequiel Tovar (IF) y Keyber Rodríguez (IF).

Por su parte, el conjunto litoralense se hace con los servicios de Carlos Rivero (IF), Ángel Padrón (LZ), Pedro Rodríguez (LD) y Willson Contreras (C).

Ambas novenas se han puesto de acuerdo para reforzar sus conjuntos en el torneo. Tiburones busca la consolidación del cuerpo de lanzadores, mientras que los aragüeños han engrosado la juventud, el bateo y el infield.

Desde un principio, todo apunta a que los Tigres se ve superiormente beneficiado. Pues incorporan a piezas como Aguilar, Cabrera y Rodríguez, quienes venían siendo titulares en el lineup escualo y aportando de buena manera.

Por su parte, la escuadra que dirige Edgardo Alfonzo recibe a los experimentados Rivero y Rodríguez, apuntando más al recorrido en el torneo invernal. Además, Contreras es un grandeliga que funge labores de receptor estelar en Las Mayores y es complicado verle en acción en Venezuela.

Hasta los momentos, La Guaira ostenta un récord de 7-11, en la séptima casilla de la clasificación y Aragua se encuentra tan solo un puesto más arriba, con 8-12.