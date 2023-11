LVBP: Yoel Yanqui, el foráneo que hizo un ajuste particular para destacar con Cardenales (+Entrevista)

En la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) los importados que refuerzan a los ocho conjuntos, juegan un papel importante en la búsqueda del ansiado campeonato. Muchos de ellos, tienen varias campañas asistiendo a la pelota invernal del país.

Uno de esos tantos casos, es el de Yoel Yanqui, quien está en el circuito criollo por segunda vez en su carrera. En la pasada zafra, fue Navegantes del Magallanes que contrató sus servicios y para la contienda 2023-2024, está defendiendo la indumentaria de los Cardenales de Lara.

"Estoy agradecido con la organización de Cardenales de darme la oportunidad para jugar nuevamente aquí. Me he sentido muy bien, aparte que no empecé una buena temporada, ellos me dieron la confianza y hasta ahora han salido las cosas", dijo el cubano en una entrevista realizada a pie de campo en el Estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada.

En la pasada temporada, con los turcos, Yoel no tuvo un destacado desempeño. Sin embargo, los pájaros rojos le estiraron la mano, le dieron un espaldarazo y lo contrataron para que hiciera de las suyas en el beisbol venezolano.

"Yo creo que el trabajo hecho en la Liga Mayor (LMBP) me ayudó mucho a que me dieran una nueva oportunidad, esa es la clave, seguir trabajando", soltó el toletero, oriundo de Palma Soriano.

Foto: Prensa Cardenales de Lara

En su paso por los filibusteros, el pelotero, de 27 años de edad, logró registrar apenas 13 hits, 1 cuadrangular, 7 carreras fletadas, 9 anotadas, 8 pasaportes negociados y 14 ponches sufridos en 56 visitas al plato, su AVG fue de un bajo .232 con un escaso OPS de .627. Pero eso no le afectó en su seguridad como jugador profesional y ahora empieza a rendir mejores frutos con los barquisimetanos.

"Yo creo que conocer más la liga, la confianza que he tenido al salir al terreno de juego y todo lo que he trabajado para tener una buena temporada", reconoció. "Tenemos un equipo tremendo, entre jóvenes y experimentados. Ahora con la incorporación de Ildemaro Vargas, el equipo va a tomar más fuerza", comentó el isleño.

Un cambio físico, el principal responsable de su mejoría

"Trabajé mucho cuando se acabó la Liga Mayor, bajé un poco de peso. Fue una decisión propia, para sentirme más cómodo en primera base y el home plate, eso me ha ayudado mucho realmente", confesó Yanqui.

Ese beneficio para su físico, le ha colaborado en recolectar mejores estadísticas en el bateo, tanto así, que sus registros del año pasado quedaron en el olvido.

En los primeros 19 juegos de la zafra, ha sacudido 18 indiscutibles (2 dobles y 2 triples), 1 cuadrangular, 7 rayitas remolcadas y 10 anotadas, 6 caminatas a la inicial y 11 ponches recibidos luego de 52 turnos al bate, con un AVG de .346 y un buen OPS de .919.