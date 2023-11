LVBP: Ronald Acuña Jr. se pronuncia sobre su gesto contra Bravos de Margarita (+Tuit)

Nuevamente la polémica persigue a Ronald Acuña Jr. dentro de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, esta vez por una razón de muchísimo menos peso que las que lo mantuvieron en los focos durante la Gran Final de la campaña 2022/23.

En su segundo encuentro de la actual zafra 2023/24, ante los Bravos de Margarita, el criollo llegó a primera por un infield hit en la parte baja del noveno inning, cuando su equipo perdía 5-4 y había un out en la pizarra. Luego, mientras Ronald salía a robar, Maikel García conectó sencillo al jardín derecho, lo que fue suficiente para que Acuña Jr. decidiera intentar anotar.

El criollo llegó quieto claramente, pero la jugada en un principio fue marcada como out, lo que generó que inmediatamente Acuña Jr. pidiera la repetición de la jugada de manera efusiva. Esta acción de pedir la repetición es justamente la que ha generado el desencanto de algunos aficionados, que consideran que el patrullero de los Tiburones de La Guaira "le faltó el respeto al umpire".

Ante esta nueva ola de críticas, Acuña Jr. se pronuncio de manera breve pero contundente en las redes sociales. "Otra vez me criticaron y en ninguna me importaron", expresó el pelotero en su cuenta de X (Twitter), para así dejar en claro que no le quita el sueño lo sucedido.

Lo cierto es que por lo visto en las imágenes, el jugador de Tiburones de La Guaira no hizo nada fuera de lo común, y la insistencia que tuvo en la repetición es propia del momento tan tenso en el que se encontraba el juego de pelota.

No cabe duda de que Acuña Jr. generó una fuerte rivalidad con la afición de Leones del Caracas por lo ocurrido en la pasada Final, lo que podría explicar que existan constantes cuestionamientos sobre él, pero en esta ocasión, ciertamente la "polémica" es desmedida.