LVBP: ¿Repetirá Luis Sojo en la gerencia deportiva de Tiburones? (+declaraciones)

Una de las mayores interrogantes a mitad de temporada en la pasada edición de la pelota criolla en la franquicia de los Tiburones de La Guaira era cómo le iría a esta organización con una gerencia nueva, la cual tenía a Alberto Díaz y Luis Sojo. Sin embargo, ambos se encargaron de hacer movimientos que resultaron vitales en el reciente título escualo.

Díaz estuvo en la gerencia general, mientras que Sojo fue el gerente deportivo de unos litoralenses que ganaron absolutamente todo en la 2023-2024, rompiendo una sequía de casi 38 años sin ganar en Venezuela y 15 sin que ningún representante del país se coronará en el Caribe.

Ante el éxito de esta organización, el "Señor de los Anillos" fue consultado en una entrevista reciente en el podcast "Estamos Ready" sobre ¿Si repetirá con los Tiburones en la gerencia deportiva?.

Respuestas de Luis Sojo:

"Yo quedé muy contento con el trabajo que se hizo, más allá de que se ganó fue porque se hizo una estructura", esto fue lo primero que indicó Luis, a lo que añadió que hay aspectos que necesitan mejorar.

"¿Tenemos que mejorar cosas? Sí, porque yo tengo una lista de lo que hay que mejorar", expresó el gerente. No obstante, confía en el potencial y la base de peloteros que tiene. "Los Tiburones de La Guaira tienen todo el potencial, para ser modelo de este evento (la LVBP),con el respeto de los demás equipos", dijo.

Para concluir, Sojo enfatizó, "Sí, me voy a dar la oportunidad, yo quedé contento", dejando claro que si tiene intenciones de seguir en el cargo con los escualos.

No obstante, manifestó que aún no conversa con los directivos salados. "Todavía no he hablado con el señor Ruperti, con Mirabal, con Elías, con Alberto, pero estoy seguro que, por lo menos, me van a ratificar", confiando en que el presidente del equipo lo mantendrá dentro de su estructura.